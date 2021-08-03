世衛：突尼西亞死亡率全球最高 須加速疫苗接種

世界衛生組織（WHO）今天表示，北非國家突尼西亞的染疫死亡率高居全球第一，雖然目前可能已過最新一波高峰，但政府仍須加快疫苗接種速度。 路透

世界衛生組織（WHO ）今天表示，北非國家突尼西亞的染疫死亡率高居全球第一，雖然目前可能已過最新一波高峰，但政府仍須加快疫苗 接種速度。

法新社報導，世衛 的突國代表索特漢（Yves Souteyrand）在記者會上表示，「流行病學資料朝正確方向發展，我們覺得疫情 高峰可能已經過去」。

世衛同時警告，在擁有1200萬人口的突國，由於疫苗短缺、醫療體系過載、氧氣供應不足，加上高傳染力的Delta變異株猖獗肆虐，意味爆發公衛災難的風險仍在。

索特漢表示，近期「超過90%的確診病例都可歸咎於Delta變異株」，最近的宗教節日期間，家庭聚會影響難以評估，但很可能拖累先前的抗疫進展，因此現在的「挑戰就是加快疫苗接種進度」。

據法新社報導的官方數據，在過去7天裡，突尼西亞的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡率為世界最高，每10萬人中就有10.64人病故。迄今累計病故人數亦已突破2萬例。

背後顯有軍方撐腰的突國總統薩伊德（Kais Saied ）上月25日悍然開除總理、凍結國會，引發該國邁向民主10年來最大的政治危機。此後，薩伊德設立一個COVID-19危機應對小組，由高階軍官負責監督，以應對國內疫情。突國衛生部2日也宣布，開始在數個地區部署接種疫苗的流動設施。

索特漢表示，「世衛與突國衛生部的關係並未受到政治危機影響」。 他還透露，突國「在10天內收到了約700萬劑疫苗，很快還會再收到兩、三百萬劑」。

路透社報導，這些疫苗捐贈都是來自突國的友好國家。薩伊德也承諾，將加速國內疫苗接種速度。