我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清零14個月 武漢再現本土病例

俄州家族聚會延一年終辦成 卻爆發13例「突破感染」

疫情映照人性光輝 印尼志工全天待命協助後事

中央社茂物2日專電
依伊斯蘭教義，人死後的軀體僅以白棉布包覆，不用棺木直接土葬。印尼志工協助家屬以符合防疫的方式安葬染疫死者。圖為志工在死者家裡準備白棉布，攝於7月30日。(中央社)
依伊斯蘭教義，人死後的軀體僅以白棉布包覆，不用棺木直接土葬。印尼志工協助家屬以符合防疫的方式安葬染疫死者。圖為志工在死者家裡準備白棉布，攝於7月30日。(中央社)

COVID-19疫情肆虐全球，奪走400多萬人命，也映照人性光輝。印尼一群志工全天待命，一接獲染疫者在家病逝的通知，立即出動協辦後事，助人的善念讓他們面對病毒仍挺身而出。

這群志工由西爪哇省茂物（Bogor）市政府招募，7 月4日在社區活動中心架設簡單設備後開始運作，成員有計程車司機、退役軍人、大學生、影像工作者、家庭主婦、電機技工等。有的人待業中，有的人下班後過來值班，共約60人。

印尼這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情6月急速升溫，當時許多醫院爆滿，患者被迫在家療養，到處傳出缺乏氧氣瓶致死的不幸。單日不治人數頻創紀錄，最高達2069人，上周平均為1777人，或許還低估了在家隔離死亡的人數。

印尼民間疫情資訊分享平台Lapor2019冠狀病毒疾病統計，6月至今有2833名患者在醫院外死亡，只是冰山一角。根據官方統計，累計不治人數逾9萬5000人。

記者7月27日採訪當天，志工已處理105具遺體，不僅幫罹難者家人省下高達700萬印尼盾（約485美元）喪葬費，也確保遺體處理符合防疫原則。

志工團長里諾（Rhino Indria）說，平均一天處理3具遺體，最多曾處理7至10具，從淨身、包覆、入棺到安葬墓園，在最短時間內完成。志工分3組，其中有8名女性，「24小時都有人待命」，只要確認死者是市民，就立刻出任務。

印尼人口約2億7000萬，其中85%是穆斯林。依伊斯蘭教義，人死後的軀體應以白棉布包裹，不用棺木，逕以土葬的方式回歸真主。但依防疫規定，COVID-19患者的遺體必須包覆塑膠膜及屍袋，防止體液流出，並放入棺木中密封才能下葬。

里諾說，多數民眾不了解防疫需求，有人不擔心染疫患者遺體處理不好可能造成的問題，用一般的方式處理；有人則很害怕，不知道該怎麼辦。

就讀護理系大學生努亞納（Nuryana）說，如果病逝者是女性，則須由女性幫忙淨身，「我覺得女性志工可能很缺」，因此加入幫忙。她的很多同學、朋友也加入。

努亞納說，她和同學們主要負責幫女性死者淨身，在學校學過遺體淨身，這個工作對她們而言沒什麼困難。「最主要的困難在於和家屬溝通」，有些家屬堅持用自己的方式處理後事，他們必須說服家屬依從處理新型冠狀病毒染疫死者的標準程序。

茂物市長蘇吉阿托（Bima Arya Sugiarto）之前接受中央社訪問表示，志工團成立後，很意外看到很多年輕人「熱情承擔起這項不簡單的任務」。他協調宗教團體和領袖訓練志工處理遺體的方式，市政府也提供必要防護用品，保護他們安全。

從事影像工作的志工迪帕（Dipa）說，受到疫情影響，公司接單減少許多，因此有時間來當志工。他負責幫死者淨身，「最大的困難是要做好心理調適」，他告訴自己，只要做好防護，就不會太恐慌、太害怕受感染。

志工翁澤（Once）說，原本是電機技工，擔任志工幫死者淨身，剛開始很不習慣，也會怕，現在已經不再恐懼。他知道很多人不敢做這個工作，「感謝阿拉讓我們完成幫助他人的意念」，這是人道工作，「我覺得很光榮」。

蘇吉阿托說，由於市政府沒有足夠經費，沒辦法給志工報酬，但很幸運有很多團體或個人大方提供協助，包括捐贈棺木、防護用品或其他捐獻等等，供志工團運作。市政府也安排醫護人員固定幫志工篩檢，讓志工安心，度過艱難時刻。

印尼 工作 疫情

上一則

尼加拉瓜政府續打壓異己 歐盟制裁第一家庭成員

延伸閱讀

德州夫婦不信疫苗 染疫進ICU 插管前盼子女接種

德州夫婦不信疫苗 染疫進ICU 插管前盼子女接種
芝市97%染疫死者均未接種疫苗 市長：不打等於玩命

芝市97%染疫死者均未接種疫苗 市長：不打等於玩命

「快速遣返」班機重啟 染疫無證客不准登機

「快速遣返」班機重啟 染疫無證客不准登機
一家4口3染疫 佛州女痛失父兄「只能在病榻旁說愛你」

一家4口3染疫 佛州女痛失父兄「只能在病榻旁說愛你」

熱門新聞

印度少女與年輕女性慘遭家人殘忍攻擊的事件近來躍上頭條新聞，北方邦一名17歲少女妮哈據稱被祖父與叔伯用棍棒毒打致死，事件起因竟然就只是他們不喜歡她穿牛仔褲。取材自LADbible.com

印度少女慘被親戚活活打死 「牛仔褲」竟成悲劇關鍵

2021-07-31 05:20
哈利(左)準備為梅根(右)舉辦40歲的生日派對。路透資料照片

梅根40歲生日辦豪宅「低調」派對 向歐普拉借將籌辦

2021-08-01 07:57
印尼政府正考慮實施第三劑加強針計畫，圖為一位準備接種科興疫苗的印尼民眾。路透

數百醫護打完兩劑科興仍染疫亡 印尼擬啟動加強針計畫

2021-07-27 12:41
德國女子體操隊在東京奧運選穿一件式體操服，一路延伸到腳踝。(路透)

德國體操隊「長褲緊身衣」征戰東奧 羨煞日本女性

2021-07-28 02:28
俄羅斯西伯利亞一處國家公園日前發生露營客史塔科夫（左）被熊吃掉，三名同行的友人就只能驚恐地看著，隨後決定光腳徒步走上7個鐘頭報案。取材自The Sun

西伯利亞驚傳熊吃人 目擊者指友人被「生吞活剝」

2021-07-29 07:27
新婚夫妻烏索（右）和卡札琪，選擇來愛德角度蜜月。（取材自推特）

法國度假勝地可全裸逛街 每年吸引逾5萬旅客

2021-07-14 02:30

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
「睡粉是最大福利」曾挺吳亦凡 女星微博帳號被撤銷

「睡粉是最大福利」曾挺吳亦凡 女星微博帳號被撤銷
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛