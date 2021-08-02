疫情映照人性光輝 印尼志工全天待命協助後事

依伊斯蘭教義，人死後的軀體僅以白棉布包覆，不用棺木直接土葬。印尼志工協助家屬以符合防疫的方式安葬染疫死者。圖為志工在死者家裡準備白棉布，攝於7月30日。(中央社)

COVID-19疫情 肆虐全球，奪走400多萬人命，也映照人性光輝。印尼 一群志工全天待命，一接獲染疫者在家病逝的通知，立即出動協辦後事，助人的善念讓他們面對病毒仍挺身而出。

這群志工由西爪哇省茂物（Bogor）市政府招募，7 月4日在社區活動中心架設簡單設備後開始運作，成員有計程車司機、退役軍人、大學生、影像工作 者、家庭主婦、電機技工等。有的人待業中，有的人下班後過來值班，共約60人。

印尼這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情6月急速升溫，當時許多醫院爆滿，患者被迫在家療養，到處傳出缺乏氧氣瓶致死的不幸。單日不治人數頻創紀錄，最高達2069人，上周平均為1777人，或許還低估了在家隔離死亡的人數。

印尼民間疫情資訊分享平台Lapor2019冠狀病毒疾病統計，6月至今有2833名患者在醫院外死亡，只是冰山一角。根據官方統計，累計不治人數逾9萬5000人。

記者7月27日採訪當天，志工已處理105具遺體，不僅幫罹難者家人省下高達700萬印尼盾（約485美元）喪葬費，也確保遺體處理符合防疫原則。

志工團長里諾（Rhino Indria）說，平均一天處理3具遺體，最多曾處理7至10具，從淨身、包覆、入棺到安葬墓園，在最短時間內完成。志工分3組，其中有8名女性，「24小時都有人待命」，只要確認死者是市民，就立刻出任務。

印尼人口約2億7000萬，其中85%是穆斯林。依伊斯蘭教義，人死後的軀體應以白棉布包裹，不用棺木，逕以土葬的方式回歸真主。但依防疫規定，COVID-19患者的遺體必須包覆塑膠膜及屍袋，防止體液流出，並放入棺木中密封才能下葬。

里諾說，多數民眾不了解防疫需求，有人不擔心染疫患者遺體處理不好可能造成的問題，用一般的方式處理；有人則很害怕，不知道該怎麼辦。

就讀護理系大學生努亞納（Nuryana）說，如果病逝者是女性，則須由女性幫忙淨身，「我覺得女性志工可能很缺」，因此加入幫忙。她的很多同學、朋友也加入。

努亞納說，她和同學們主要負責幫女性死者淨身，在學校學過遺體淨身，這個工作對她們而言沒什麼困難。「最主要的困難在於和家屬溝通」，有些家屬堅持用自己的方式處理後事，他們必須說服家屬依從處理新型冠狀病毒染疫死者的標準程序。

茂物市長蘇吉阿托（Bima Arya Sugiarto）之前接受中央社訪問表示，志工團成立後，很意外看到很多年輕人「熱情承擔起這項不簡單的任務」。他協調宗教團體和領袖訓練志工處理遺體的方式，市政府也提供必要防護用品，保護他們安全。

從事影像工作的志工迪帕（Dipa）說，受到疫情影響，公司接單減少許多，因此有時間來當志工。他負責幫死者淨身，「最大的困難是要做好心理調適」，他告訴自己，只要做好防護，就不會太恐慌、太害怕受感染。

志工翁澤（Once）說，原本是電機技工，擔任志工幫死者淨身，剛開始很不習慣，也會怕，現在已經不再恐懼。他知道很多人不敢做這個工作，「感謝阿拉讓我們完成幫助他人的意念」，這是人道工作，「我覺得很光榮」。

蘇吉阿托說，由於市政府沒有足夠經費，沒辦法給志工報酬，但很幸運有很多團體或個人大方提供協助，包括捐贈棺木、防護用品或其他捐獻等等，供志工團運作。市政府也安排醫護人員固定幫志工篩檢，讓志工安心，度過艱難時刻。