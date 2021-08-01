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土耳其近百起野火釀6死 當局撤外國觀光客並展開調查

編譯羅方妤／即時報導
土耳其7月28日以來出現98處野火火場，大部分發生在南部，已知造成6人死亡、數百人送醫。美聯社
土耳其7月28日以來出現98處野火火場，大部分發生在南部，已知造成6人死亡、數百人送醫。美聯社

土耳其7月28日以來出現98處野火火場，大部分發生在南部，已知造成6人死亡、數百人送醫，土國西南部度假勝地博德魯姆至少3座5星級飯店遭火勢威脅，當局被迫從海上撤離外國觀光客。

土耳其官員和媒體指出，沒有風勢助長，卻在不同城巿同時出現野火，令人懷疑是否和縱火或恐怖主義有關。當局已拘留一名縱火嫌犯，也開始調查尋求庫德族獨立的「庫德工人黨」是否犯案，土國媒體稱該黨過去曾在森林縱火。

土國總統厄多安7月30日表示：「這些野火雖出現在不同地點，卻幾乎同時發生，包括馬納夫加特、馬麥里斯和博德魯姆，這不容忽視。」

半島電視台報導，厄多安7月31日搭直升機視察災情後在馬納夫加特說，當局無意將事件政治化，「但也會將蓄意破壞的可能性納入考量」，已展開調查工作。

安納杜魯新聞社報導，其中88起野火受到控制。不過博德魯姆市長在推特貼出的照片顯示，當地火勢1日早上仍在延燒，媒體拍到的照片也顯示，野火從茂密的山林快速逼近博德魯姆，民眾攜帶財物匆忙逃離。土耳其海岸防衛隊在私人船隻和遊艇協助下，從海上安全撤離遊客。

土耳其地中海和愛琴海地區夏季高溫乾燥，常有野火。土國林務員協會副會長歐茲卡拉說，該區域過去十年來每年平均發生逾2600起野火，但去年增至將近3400起。

南歐各地正遭熱浪侵襲，造成地中海區野火頻傳。希臘和東南歐鄰近國家許多城巿2日預報氣溫高達攝氏42度。

縱火 觀光 高溫

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