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美國疾管中心：Delta變異株傳染力堪比水痘

孟加拉洪水肆虐逾30萬人受困 至少20人喪生

中央社孟加拉科克斯巴扎爾30日綜合外電報導
圖為洛興雅族難民居住地遭到淹水，孩子們在玩水。美聯社
圖為洛興雅族難民居住地遭到淹水，孩子們在玩水。美聯社

孟加拉官員今天表示，東南部地區洪水與土石流肆虐，已造成數十村莊的超過30萬民眾受困，至少有20人喪生，包括6名來自緬甸的洛興雅族（Rohingya）難民。

法新社報導，這處位於孟加拉與緬甸邊界的地區自26日即豪雨不斷，當地有近百萬洛興雅族難民散布在多處營區。

地區首長拉希德（Mamunur Rashid）告訴法新社：「科克斯巴扎爾地區有約30萬6000人受困洪水，至少70 個村莊泡在水裡。」

他又說：「至少20個人因洪水和土石流喪命，包括6名洛興雅難民。」

官員表示，已有3萬6000人被疏散到學校和颶風避難所。

偏遠地區吉爾萬加（Jhilwanja）的官員蘇爾坦（Tipu Sultan）表示：「許多房舍淹水。數以千計民眾過去3天無法出門。道路全都不通了。」

本周稍早，孟加拉當局曾因風暴來襲，將1萬洛興雅難民撤離科克斯巴扎爾的營區。

援助工作人員表示，由於近來新冠肺炎病例大增，這些營區實施封鎖限制出入，影響了救援工作。

緬甸當局2017年出動安全部隊鎮壓洛興雅族，大約74萬洛興雅人由若開邦（Rakhine）逃入緬甸。聯合國認為緬甸的行徑不啻是種族滅絕。

位於孟加拉與緬甸邊界的地區自26日即豪雨不斷，當地有近百萬洛興雅族難民散布在多處...
位於孟加拉與緬甸邊界的地區自26日即豪雨不斷，當地有近百萬洛興雅族難民散布在多處營區。圖為洛興雅族難民居住地遭到淹水。美聯社

緬甸 洪水 工作

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