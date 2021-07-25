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抗議反同新法 布達佩斯萬人遊行挺LGBTQ

中央社布達佩斯24日綜合外電報導
匈牙利總理奧班一連串反同性戀舉措掀起反彈，成千上萬民眾走上街頭，參加布達佩斯規模最大的同志驕傲遊行。(美聯社)
匈牙利總理奧班一連串反同性戀舉措掀起反彈，成千上萬民眾走上街頭，參加布達佩斯規模最大的同志驕傲遊行。(美聯社)

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）一連串反同性戀舉措掀起反彈，局勢劍拔弩張，今天有成千上萬名民眾走上街頭，力挺布達佩斯規模最大的同志驕傲遊行

匈牙利國會上月通過「反戀童法」（anti-paedophilia law）之後，海內外批評人士一致指控奧班將同性戀和戀童癖混為一談。

布達佩斯同志驕傲遊行（Budapest Pride）策畫組織發言人梅吉希克（Johanna Majercsik）告訴法新社說：「許多人對這項新法及反同宣傳感到氣餒。」

梅吉希克說：「他們要展現對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）團體的支持。」並說，今年的驕傲遊行規模是26年來最大的。

根據法新社攝影記者所述，超過1萬人參加了這場彩虹遊行，隊伍沿著一條主要大道前行，最後越過多瑙河（Danube）在一座公園結束行動。

儘管奧班說這項法案是在保護兒童，多位LGBTQ領袖說，此法是在污名化LGBTQ群體，意在明年大選前鞏固激進右派對總理的支持。

遊行民眾中，兩個孩子的母親、46歲的瓦拉迪（Zsofi Varadi）表示：「以前我不曾參加驕傲遊行，但我一向支持LGBTQ族群 ，也了解他們面臨的各項問題…但今年我真的生氣了，居然有這麼多不利他們的宣傳，他們需要看到有很多人支持他們。」接著瓦拉迪套上一件象徵LGBTQ的彩虹T恤，跟著和平遊行隊伍往前行。

沿途一些建物的陽台懸掛著彩虹旗，而遊行民眾也舉著牌子，嘲弄奧班和推動立法的執政青年民主黨（Fidesz）。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）針對匈牙利這項新法採取法律行動後，奧班21日表示，將舉辦公投以了解國內民眾對此法的支持度。

遊行 LGBTQ 同性戀

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