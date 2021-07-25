與菅義偉談印太抗中 法媒：馬克宏訪日一石多鳥

法國總統馬克宏(左)會晤日本首相菅義偉。法媒指出，馬克宏這次出訪具有多層策略意義，除強化抗中軍事陣線外，也盼下屆奧運能有各方支持。(美聯社)

作為下屆奧運 東道主，法國總統馬克宏 親自參與東奧，並會晤日本 首相菅義偉。法媒指出，馬克宏這次出訪具有多層策略意義，除強化抗中軍事陣線外，也盼下屆奧運能有各方支持。

日本首相菅義偉昨天在東京都元赤坂迎賓館與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）進行午餐會，這是兩人繼6月在英國舉辦的七大工業國集團（G7）峰會後，再次面對面會談。

據雙方會後的共同聲明，雙方都重申彼此為特別的夥伴，並強調2019年6月公布的法日夥伴協議（2019至2023），將為雙方帶來更多合作。

會議除了談及日本和巴黎奧運的組織、經驗傳授與相互勉勵外，更聚焦在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和疫苗、印太局勢、經濟發展、氣候變遷等，其中又以印太局勢著墨最多。

共同聲明稿中，兩國強調推動一個自由開放、包容且奠基於法治的印太地區是很重要的。

根據法日合作協議，雙方同意在印太地區籌組第2個工作小組，並盡快開啟法日第2波的全球海軍訓練。

雙方也非常滿意過去數月的雙邊與多邊聯合軍演，以及法軍與日軍的合作，並計畫持續強化國防關係。

法國也重申歐盟對於維持印太地區和平穩定的意圖，將強化印太策略部署以及相關行動，以推動該區的民主、法治與國際人權。

日本則高度支持法國的倡議。此外，雙方也重申東南亞國家協會（ASEAN）在印太地區的重要性，並希望加強合作關係。

作為下一屆2024巴黎奧運的東道主，馬克宏是G7唯一出席東奧開幕式的領袖。法媒指出，面對中國勢力崛起，馬克宏的出席是非常具有各方面策略意義的。

法國策略研究基金會（FRS）亞洲部門負責人倪雅玲（Valerie Niquet）向十字架報（La Croix）表示，在運動層面，「法國總統親自參加，和其他國元首不同，因為法國自己3年後也會需要其他國家的支持，尤其是若疫情還存在的話」。

在政治層面，主要議題則是在對抗中國印太區域霸權的合作策略上取得共識。5月時，法國才首度與日本軍方進行大規模聯合軍演，並和美、澳同盟合作。法軍總參謀長分析，「為自由開放印太區域的利益共同努力」。

經濟層面上，馬克宏也親自出馬和日本企業會面，宣傳法國經濟吸引力，盼引進日本投資。

此外，法國也和日本談及孩子被離異父親或母親「綁架」的問題，討論日本修法增加離異雙方孩童共同監護權的選項。

法國人費修（Vincent Fichot）和日籍妻子分居後，已3年未看見2個孩子，因多年奔走，案件在日本也受到部分關注。他從24日開始在奧運場館附近絕食抗議，也獲得法國駐日大使接見。

昨晚馬克宏前往觀看法國對上美國的3對3籃球比賽，雖然法國隊10比17飲恨，馬克宏仍在媒體採訪中表達對日本的支持。「我向日本人的勇氣以及在此時照常舉辦奧運的意願致敬」。

馬克宏也沒忘文化宣傳，據法國總統府艾里賽宮（Élysée）新聞稿表示，馬克宏23日抵達當天，除了在2024年巴黎奧運委員會主委暨奧運輕艇前冠軍艾斯唐奎（Tony Estanguet）的陪同下會見法國代表隊外，也會見了日本文創產業與流行文化的藝術家，強調許多日本作品都深受法國年輕人喜愛。

馬克宏也在推特上秀出日本動漫「海賊王」的海報，寫道：「熱愛海賊王，和你們分享作者送我的原版畫」，並用日文表達感謝，發文獲熱烈迴響，1天內已有近9萬讚。