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肯亞警方逮「吸血殺人魔」 5年內至少殺10名青少年

編譯羅方妤／即時報導
肯亞一名男子15日閱讀頭版刊登5年內殺害至少10名青少年的男子萬賈拉報紙。Getty Images
肯亞一名男子15日閱讀頭版刊登5年內殺害至少10名青少年的男子萬賈拉報紙。Getty Images

法新社報導，肯亞警方15日逮捕一名被描述為「吸血鬼殺人魔」的20歲男子萬賈拉，指控他殘忍殺害至少10名青少年。肯亞當地主流報紙當天頭版刊登了相關報導，有些還公布萬賈拉穿著染血衣服的照片。

萬賈拉14日因殺害2名孩童被捕，受害者遺體被發現丟棄在首都奈洛比的林地。警方說，萬賈拉的供詞令人不寒而慄，他承認自己殺害至少10名青少年。萬賈拉對自己的行為毫無悔意，還告訴警探，他從殺戮獲得「很多樂趣」。

警方指出，他們稱逮捕萬賈拉對於調查肯亞一系列令人不安的兒童失蹤事件，是個重大突破，最近幾周每天幾乎會發生2起兒童失蹤事件。

萬賈拉針對12、13歲青少年下手，謀殺事件可追溯至5年前。警方說，受害者被下藥並放乾血，而有些孩童是被勒死的。警方也指出，萬賈拉首名受害者，是他5年前在奈洛比東南方馬查科斯綁架的一名12歲女童。他在肯亞西部謀殺下一名受害者後，在當地引發抗議，當地人縱火燒毀他們懷疑殺害男童的人房屋。

肯亞警方說，萬賈拉在殺害一名10幾歲少年前，曾向少年父母要求付款3萬肯亞先令（約277美元）。恐怕還有數名受害者遺體尚未找到。

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