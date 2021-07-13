泰國研究：接種科興疫苗40天後抗體減少5成

圖為泰國民眾在曼谷一處新冠疫苗接種點接受注射。(新華社)

泰國 學術機構的研究顯示，接種2劑中國製科興疫苗 的民眾第二劑接種完後的60天內，對抗原始2019冠狀病毒的保護力約有60%到70%，不過接種完後每40天抗體會減少50%。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，這份研究是由泰國法政大學（Thammasat University）以及國家基因工程與生物技術中心（National Centre for Genetic Engineering and Biotechnology ）共同完成。

這份研究由國家基因工程與生物技術中心轄下的研究團隊主任安南（Anan Jongkaewwattan）在臉書上公布結果。

安南指出，他們研究了500個接受2劑科興疫苗的民眾，發現每40天民眾體內的抗體就減少50%，第一劑和第二劑間隔超過60天的人，抗體會低於第一劑和第二劑間隔在60天以內的人。

安南指出，第二劑接種完後的60天內，對抗原始2019冠狀病毒的保護力約有60%到70%，而第二劑接種完超過60天的人，對抗原始2019冠狀病毒的保護力約為50%。

不過目前並沒有數據顯示科興疫苗在對抗Alpha變種病毒 和Delta變種病毒上的效力。

安南並指出，年紀較長民眾打了科興疫苗的免疫力會較低，超過40歲的人抗體低於較為年輕的人。

泰國衛生部日前公布4月至7月統計資料，完成接種2劑科興疫苗的67萬7348名醫護人員中，有618人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），其中1名護理師病故，1人情況危急。

泰國政府因此在昨天宣布接種2劑科興疫苗的醫護人員將有第3劑補強，第3劑較大的機率為AZ疫苗；而第一劑接種科興疫苗的民眾第二劑將改接種阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca），以增加對變種病毒的保護力。

泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）醫學院臨床病毒學研究中心主任永（Yong Poovorawan）日前在臉書透露他們研究混打科興疫苗和AZ疫苗的初步成果。

永指出，第一劑接種全病毒疫苗如科興，3到4周後第二劑接種腺病毒載體疫苗如AZ疫苗的人，免疫力比接種2劑科興（間隔3到4周）的人高出8倍、比確診後康復的患者高10倍、比接種2劑AZ疫苗（間隔10周）的人略低。