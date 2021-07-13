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菲律賓總統大選民調 杜特蒂父女雙雙支持居冠

中央社馬尼拉13日綜合外電報導
據民調結果，明年菲律賓總統大選只要打出現任總統杜特蒂(圖)和他女兒薩拉這兩張杜特蒂招牌，就是勝選組合。(美聯社)
據民調結果，明年菲律賓總統大選只要打出現任總統杜特蒂(圖)和他女兒薩拉這兩張杜特蒂招牌，就是勝選組合。(美聯社)

根據民調結果，明年菲律賓總統大選只要打出現任總統杜特蒂和他女兒薩拉這兩張杜特蒂招牌，就是勝選組合，顯示菲律賓民眾支持這位特立獨行的領導人繼續領導國家。

根據菲律賓憲法規定，杜特蒂（Rodrigo Duterte）不能競選連任，但他上週強烈暗示，可能會以副總統身分參選。菲律賓的總統與副總統分別選出。

民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）於6月7日至16日總共面訪2400人的調查發現，在可能角逐副總統的15位人選當中，杜特蒂以18%支持度居冠。他的女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）則在總統項目有28%支持度，同樣名列第一。

批評杜特蒂的人士表示，杜特蒂還是有辦法透過競選副總統拿下大權，只要讓盟友當選總統後辭職，他就可以接掌。杜特蒂的法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）駁斥這種說法太過「異想天開」。

「亞洲脈動」這項民調在杜特蒂透露正認真考慮參選副總統之前進行，也是民調首次把杜特蒂放入2022年5月大選的候選人名單當中。

杜特蒂的女兒薩拉接替他成為菲國南部大城納卯（Davao）市長，這是她連續第3次在民調中居冠，領先其他14位可能總統參選人，包括拳王巴喬（Manny Pacquiao）在內。

杜特蒂 民調

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