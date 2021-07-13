菲律賓總統大選民調 杜特蒂父女雙雙支持居冠

據民調結果，明年菲律賓總統大選只要打出現任總統杜特蒂(圖)和他女兒薩拉這兩張杜特蒂招牌，就是勝選組合。(美聯社)

根據民調 結果，明年菲律賓總統大選只要打出現任總統杜特蒂 和他女兒薩拉這兩張杜特蒂招牌，就是勝選組合，顯示菲律賓民眾支持這位特立獨行的領導人繼續領導國家。

根據菲律賓憲法規定，杜特蒂（Rodrigo Duterte）不能競選連任，但他上週強烈暗示，可能會以副總統身分參選。菲律賓的總統與副總統分別選出。

民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）於6月7日至16日總共面訪2400人的調查發現，在可能角逐副總統的15位人選當中，杜特蒂以18%支持度居冠。他的女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）則在總統項目有28%支持度，同樣名列第一。

批評杜特蒂的人士表示，杜特蒂還是有辦法透過競選副總統拿下大權，只要讓盟友當選總統後辭職，他就可以接掌。杜特蒂的法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）駁斥這種說法太過「異想天開」。

「亞洲脈動」這項民調在杜特蒂透露正認真考慮參選副總統之前進行，也是民調首次把杜特蒂放入2022年5月大選的候選人名單當中。

杜特蒂的女兒薩拉接替他成為菲國南部大城納卯（Davao）市長，這是她連續第3次在民調中居冠，領先其他14位可能總統參選人，包括拳王巴喬（Manny Pacquiao）在內。