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全球估僅2.5%船員接種疫苗 恐令航運危機雪上加霜

編譯葉亭均／綜合外電
全球船員的疫苗接種進展緩慢，可能不利航運產業。（路透）
全球船員的疫苗接種進展緩慢，可能不利航運產業。（路透）

全球船員的疫苗接種進展太緩慢，無法防範船隻上爆發疫情，可能導致更多貿易中斷、海事勞工承受風險，並且可能拖累經濟擺脫疫情衝擊的步調。

在美國和歐洲經濟回溫、企業開始為耶誕節備貨之際，船隻上的疫情可能進一步衝擊原本就已吃緊的全球供應鏈。隨著新冠病毒感染人數增加，一些港口持續限制開發中國家的船員進入，航運業正敲響警鐘。全球多數船員是來自開發中國家，但他們無法接種疫苗。

儘管美國等地在港口為船員接種疫苗，但多數船員仍仰賴母國為他們接種疫苗，而全球160萬名船員中，逾半數來自印度、菲律賓或印尼等開發中國家，疫苗接種進度遠落後於已開發國家。

由於沒有組織或企業持續追蹤船運公司和港口所有員工的狀況，因此難以估算有多少海事人員已接種疫苗。

國際航運商會估計，目前僅3.5萬至4萬名船員已接種疫苗，在全球船員占比為2.5%。不過，已有超過2.3萬名船員在美國接受各方慈善組織的協助下接種疫苗，中國的中遠海運上月也表示，岸上所有符合資格的船員已經接種。

國際航運協會（ICS）主席波爾森表示：「這是個完美風暴。新Delta病毒株勢必衝擊我們，情勢正在惡化。對產品的需求並未緩和，船員輪替速度不夠快，而政府持續逃避問題。」

所有跡象都顯示船運危機正在惡化，目前正值航運產業顯然逐漸擺脫數月的港口限制措施，這些限制措施傷害了航運公司輪替船員能力，也使數十萬船員滯留在海上長達數月。

在5月時，一艘載有一名染疫菲律賓船員的船舶在印尼靠港後，一名船員死亡，數十名船員住院，原因是感染delta病毒株；同時間，中國繁忙港口鹽田港因至少一名碼頭工人染疫而關閉數周，導致全球航運大亂。

最大船運公司保險業者Gard P&I的人身理賠副總裁阿蒙森說，新冠病毒感染的索賠激增，4、5月有至少100件船上染疫事件，每件都發生多名船員重病的情況。去年7、8月疫情高峰期間，Gard P&I見到約80起船舶疫情事件，約159人受感染。

貨櫃海運龍頭馬士基常務董事佩德森說：「有點像星火燎原，可能很快會變成一場大火。」她說，即使愈來愈多人接種疫苗，新冠病毒仍將存在數年，港口和船上仍將爆發疫情，她請求政府和產業合作保護船員和碼頭工人，以支撐全世界重要的供應鏈。

疫苗 疫情 中國

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