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澳洲參議員派屈克：拋棄「一中」停止外交幻想

中央社／雪梨12日電
澳洲無黨籍參議員派屈克公開表示，呼籲澳洲政府拋棄「一個中國」政策，停止接受「台灣是中國一部分」的「外交幻想」（diplomatic fiction）。 （取材自YouTube）
澳洲無黨籍參議員派屈克公開表示，呼籲澳洲政府拋棄「一個中國」政策，停止接受「台灣是中國一部分」的「外交幻想」（diplomatic fiction）。 （取材自YouTube）

澳洲無黨籍參議員派屈克公開表示，呼籲澳洲政府拋棄「一個中國」政策，停止接受「台灣是中國一部分」的「外交幻想」（diplomatic fiction）。

媒體大亨梅鐸旗下大報「周末澳洲人報」（The Weekend Australian）10日報導，派屈克（Rex Patrick）表示，隨著中國武嚇台灣以及澳、中關係緊張，澳洲應該重新檢討自從1972以來所奉行的「一中」政策。

報導說，這是1970年代以來，首度有聯邦層級的澳洲政治人物提議放棄一個中國政策。

派屈克說，過去50年來為了與中國保持良好關係，澳洲接受「台灣是中國一部分，並且台灣有一天會與中華人民共和國和平統一」的「外交幻想」──他說，這個「政治詭辯」（political sophistry）已經走到頭了。

派屈克認為，「一中」政策已經不可信，而且無法持續；澳洲需要對此進行全國性公開辯論，並諮詢關係密切盟國的意見。

派屈克向執政的自由黨國家黨聯盟（Coalition）及最大反對黨工黨（Labor）喊話，指澳洲朝野均需要公開面對這項議題，絕不能以「無聲與默認」（silence and acquiescence）的方式處理。

派屈克補充，過去一年來，中國以日益好戰與具威脅性的方式對待台灣，而且中國共產黨去年已經連名目上的「和平統一」都要拋棄了；中國對台灣的政治和軍事壓力持續升級，幾乎天天侵入台灣的防空識別區。

派屈克提醒，中華人民共和國主席習近平表明他要控制台灣的野心，他舉例表示，習近平在中共百年黨慶演說中提到要實現祖國「完全統一」，「堅決粉碎任何台獨圖謀」。

「週末澳洲人報」表示，澳洲政府目前沒有檢討「一中」政策的計畫。澳洲外交暨貿易部發言人向「澳洲人報」表示：「澳洲長期奉行的一個中國政策，是我們與中國關係的基礎。」

報導說，如果澳洲放棄「一中」政策，將勢必觸怒中國，而且幾乎必然導致澳、中斷交；故此，澳洲朝野未曾認真考慮放棄「一中」政策。

報導提到，台灣目前是澳洲第7大出口市場，澳洲實際上以很像獨立國家的方式來對待台灣，支持雙方進行深度經濟、商業和文化交流。澳洲國內推動與台灣達成自由貿易協定的呼聲日益升高。

報導說，澳洲自1972年停止承認台北、與北京建交以來，至今奉行「一個中國」政策。

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