英國航艦近期將與日本首度聯合演訓 劍指中國

英國海軍伊麗莎白女王號航空母艦打擊群資料照。(Getty Images)

日媒報導，日本 海上自衛隊近期將與英國 皇家海軍最先進的伊麗莎白女王號航空母艦打擊群聯合演訓。目的是模擬在非洲東部索馬利亞外海亞丁灣反海盜，但似乎有劍指中國之意。

日本富士晚報10日報導，日本海上自衛隊將與英國海軍伊麗莎白女王（HMS Queen Elizabeth）號航空母艦打擊群聯合演訓，這場演訓雖是模擬在非洲東部索馬利亞外海亞丁灣進行反海盜行動，但在23日東京奧運 開幕前，對於遭詬病打壓人權、擴大軍事霸權的中共政府，聯合演訓似乎具有劍指中共之意。

日本防衛大臣岸信夫9日在內閣會議後的記者會上表示，日本將與英國一同針對海盜這種全球性的安全保障上的課題共同因應，以展現確保航海交通安全的心意與能力。

這將是日本海上自衛隊首度與英國航空母艦打擊群聯合演訓。演訓的日期、參加的部隊等具體內容尚未公布，但據悉可能是下週開始實施。

日本政府相關人士透露，日本海上自衛隊派遣到亞丁灣進行反海賊行動的護衛艦與和P-3C海上反潛機將參與聯合演訓。目前日本海上自衛隊派到亞丁灣的護衛艦有「瀨戶霧號」也將參與。一般認為，與英國航空母艦打擊群同行的美國、荷蘭這2國的海軍也將參與演訓。

英國皇家海軍伊麗莎白女王號航空母艦打擊群5月從英國出發，朝太平洋海域的方向長期航行中。一般認為，針對逐漸加強海洋行動的中國，英國想展現存在感，予以牽制，預料在日本近海也將與日本海上自衛隊進行演訓。

日本軍事記者世良光弘表示，日英聯合演訓「反海賊」是名目，英國航空母艦打擊群將航行到東海、南海，如果通過台灣海峽的話，很可能與中國一觸即發。屆時日英將採取何種聯合行動，事先會研議實施訓練。

世良指出，就在要向國際社會發出和平訊息的東京奧運舉行前，英日聯合演訓代表著自由主義陣營藉機發出「不許中國橫行霸道」的訊息。