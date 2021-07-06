巴黎市容崩壞 網罵聲一片 市府推8大整頓措施

社群媒體發起活動，抨擊巴黎市區充斥垃圾和其他有礙觀瞻的事物，官員今公布8大整頓市容措施。(美聯社)

法國巴黎是世上最多人造訪城市之一，然而近日社群媒體 上發起的活動，卻抨擊巴黎市區充斥垃圾和其他有礙觀瞻的事物，官員今天公布8大措施，意在整頓市容。

法新社報導，巴黎居民數月來持續張貼髒亂或損壞家具、廢棄機車或疫情 期間咖啡館搭建的搖搖欲墜露台，並附上「＃垃圾巴黎」（#saccageparis）主題標籤，令市府感到沮喪。

這使得考慮競選總統的社會黨巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）為這些批評進行辯駁。

巴黎副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）在記者會上表示：「我們這麼做並非為了回應垃圾巴黎，但當市民批評我們時，他們值得被聽見和尊重。發起垃圾巴黎活動的組織所言並沒有錯。」

葛瑞格華說，這些推動「新美學」的措施將涵蓋重新粉刷公共空間的歷史元素，包括第二帝國時期裝飾華麗的鐵和木頭製「達維烏」（Davioud）長椅。

巴黎也將拆除或翻新類似成堆雜亂鐵路軌枕的Mikado長椅，許多巴黎人對它又愛又恨。

葛瑞格華表示將拆除2000塊左右的「無用」廣告看板，並誓言要為疫情期間迅速開闢、60公里長的自行車道coronapistes設立「更多各自獨立且和諧的」繪畫與路障。

伊達戈的右翼批評者和部分居民指控她前往法國其他城市，為她傳言將競選明年總統一事爭取盟友，而讓巴黎遭到忽視。

伊達戈則宣稱，巴黎正淪為抹黑活動的目標，並承諾在市長第2任期內將清潔預算 支出倍增至12億美元。