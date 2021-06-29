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德英宿敵大戰 威廉和喬治穿父子檔西裝為英格蘭隊加油

記者吳曉涵／台北報導
英國劍橋公爵夫婦威廉與凱特帶大兒子喬治，到場為英格蘭足球國家隊加油。圖／摘自BBC
英國劍橋公爵夫婦威廉與凱特帶大兒子喬治，到場為英格蘭足球國家隊加油。圖／摘自BBC

歐洲國家盃今天凌晨16強淘汰賽上演德國與英國的宿敵大戰，兩隊球員從上半場一開賽就卯足全力拼搶，緊張程度完全跟小組賽不是同一個級別。這場比賽場地依然在倫敦溫布利球場，擁有超級主場優勢的英格蘭，不只可以聽見瀰漫整場的4萬名球迷加油聲（另外只開放1萬名德國球迷入場），場邊的加油團隊更是超大咖—包括英國劍橋公爵夫婦威廉凱特，還有他們的大兒子喬治，以及大衛貝克漢與次子羅密歐貝克漢、歌手紅髮艾德等，再度吸引了轉播鏡頭頻頻捕捉場邊花絮。

威廉與凱特今天帶了小王子喬治一起來看球，威廉和喬治都穿了深藍色西裝配紅藍條紋領帶，父子裝超可愛！而凱特則是選擇紅色軟呢外套內搭白色上衣與黑裙，一家子精心搭出英格蘭國旗配色，非常搶鏡。這次也是喬治小王子第一次現場看國家隊的比賽，除了唱國歌時的嚴肅，面對在75分鐘英格蘭終於打破僵局的第一個進球，這皇室一家三口還是維持一個很冷靜的態度鼓掌，只有威廉忍不住舉起雙手歡呼了一下，畫面頗逗趣。

而在後排的貝克漢父子檔，這次依然是由羅密歐陪著爸爸一起來看球。值得一提的是，羅密歐換了新的髮型，而且這個髮型還是向他最欣賞的英格蘭新生代球員Phil Foden致敬，有點像金色的朴敘俊栗子頭，還是非常有型又帥氣。

威廉一家和貝克漢一家在開賽前寒暄。圖／摘自英國太陽報
威廉一家和貝克漢一家在開賽前寒暄。圖／摘自英國太陽報
喬治在2019年曾穿著英格蘭足球國家代表隊隊服拍照。圖／摘自IG
喬治在2019年曾穿著英格蘭足球國家代表隊隊服拍照。圖／摘自IG

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