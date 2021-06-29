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保存溫度過低呈膠狀 泰國官方收回百瓶科興疫苗

中央社曼谷29日專電
中國科興新冠疫苗。(路透)
中國科興新冠疫苗。(路透)

泰國曼谷一處疫苗接種站發現中國製的科興疫苗呈現膠狀，衛生官員今天表示，由於保存溫度低於建議的攝氏2到8度，才會出現這種狀況，官方確認無人接種並已回收這批疫苗。

泰國公共衛生部食品藥物管理局昨天發函通知全國各府的疫苗接種站和醫院，指出有一批科興疫苗呈現膠狀，就算搖晃後也無法改善，如果醫療人員發現科興疫苗有這類狀況，要避免使用並儘快回報。

食品藥物管理局副祕書長蘇拉查（Surachoke Tangwiwat）今天舉行記者會指出，在曼谷一處疫苗接種站共有110瓶科興疫苗發現類似狀況，官方已經收回這110瓶疫苗，這批出現膠狀的疫苗沒有被使用，也沒有其他接種站或醫院發現類似狀況。

蘇拉查指出，科興疫苗保存溫度應介於攝氏2到8度之間，這批疫苗出現膠狀是因為保存溫度過低，醫療人員為了維持低溫，把這批疫苗放在溫度低於2度的環境中。他指出，疫苗變成膠狀沒有危險性，但可能會影響疫苗的有效性。

泰國目前施打的疫苗為中國科興疫苗、中國國藥（Sinopharm）疫苗和英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，到目前為止共接收了1050萬劑的科興疫苗、100萬劑的國藥疫苗和470萬劑的阿斯特捷利康疫苗。

疫苗 中國 泰國

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