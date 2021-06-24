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日本上皇明仁研究不輟 又發現2新品種鰕虎魚

中央社東京24日綜合外電報導
日本上皇明仁(左)2019年參觀東京國立科學博物館。(Getty Images)
日本上皇明仁(左)2019年參觀東京國立科學博物館。(Getty Images)

掌管日本皇室等事務的宮內廳今天表示，以研究鰕虎魚作為一生職志的87歲上皇明仁，又發現兩種新品種鰕虎魚，已將論文發表在日本魚類學會電子版期刊上。

日本每日新聞報導，這是明仁繼2003年後再度發現新品種，累計生涯已發現10個新品種；這次也是他退位日皇後首度發表論文。

宮內廳表示，這次發現的兩種新品種，都是明仁研究團隊在2001年到2008年間在沖繩縣座間味島及西表島等地所捕獲。明仁也為兩種新品種鰕虎魚命名。

明仁這次的研究大約始於4年前，退位後的2020年3 月從皇居搬到現居地後，雖然一度因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情暫時中斷，但之後仍每週兩次前往皇居內的生物學研究所，為論文發表持續進行準備。

明仁從皇太子時代的1960年代起開始研究鰕虎魚的分類學，截至目前為止已在日本魚類學會等學會期刊發表33篇關於魚類的論文，這次是他的第34篇。

至於魚類以外的領域，明仁也曾以有關棲息在皇居內的狸飲食習性為主題，發表過兩篇論文。

日本放送協會（NHK）報導，明仁長期致力研究鰕虎魚，最近已發表發現兩個新品種的論文。不論是發現新種鰕虎魚還是發表論文，都是他退位以來首次。

明仁從過去皇太子時期起，長期利用公務之餘致力有關鰕虎魚類分類研究；就算退位後移居暫居地，仍定期造訪皇居內的生物學研究所，未來也將持續前往生物學研究所進行研究。

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