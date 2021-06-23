Delta變種病毒傳播力強 泰專家憂病例攀升

泰國病毒學專家今天指出，泰國2019冠狀病毒疾病的案例有90%是Alpha變種病毒，但他預測未來3到4個月Delta變種病毒的病例會逐漸攀升，呼籲政府盡快幫民眾施打疫苗。歐新社

泰國 病毒學專家今天指出，泰國2019冠狀病毒疾病的案例有90%是Alpha變種病毒 ，但他預測未來3到4個月Delta變種病毒的病例會逐漸攀升，呼籲政府盡快幫民眾施打疫苗 。

泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）醫學院臨床病毒學研究中心主任永（Yong Poovorawan）今天在臉書發文引用公共衛生部醫藥科學署（Medical Sciences Department）的數據指出，泰國目前的確診病例90%是最早在英國發現的Alpha變種病毒。

他指出，約9%是最早在印度發現的Delta變種病毒，1%是最早在南非發現的Beta變種病毒。目前Delta變種多在年輕的工人身上發現，但他預測未來3到4個月Delta變種的病例會逐漸攀升。

永進一步指出，目前泰國施打的疫苗在對抗Alpha變種相當有效，未來必須追蹤每一種變種病毒的擴散趨勢以加強管控，也有可能會持續出現新的變種病毒。他認為明年可能會有新一代的疫苗問世，以應對更新的變種病毒。

泰國目前施打中的疫苗為中國的科興（Sinovac）疫苗以及英國的阿斯特捷利康（AstraZenaca）疫苗。

永呼籲政府要盡快幫所有民眾接種疫苗，雖然病毒會變異，疫苗仍然有用，儘管防護力可能稍微降低，但是疫苗對於防重症和降低死亡率還是有幫助。

醫藥科學署署長蘇帕吉（Supakit Sirirak）日前曾發出類似的警告，他指出，14日這週已經在9個府發現了137例Delta變種病毒病例，其中有86例在曼谷。他擔憂Delta變種病毒病例持續增加。

蘇帕吉說，目前泰國確診病例的病毒仍以Alpha變種為主，但是他們觀察到Delta變種病毒有增加的趨勢，因為Delta變種病毒傳播速度比Alpha變種快了40%，這也是現在全世界都在擔憂的狀況。

泰國今天通報新增3174個確診案例，並新增51人死亡，創下疫情爆發以來單日新增死亡人數最多。截至今天為止，泰國累計達到22萬8539個確診案例，其中1744 人死亡、18萬9777人康復出院、3萬7018人住院治療中。