大選風向球 法地方選舉執政黨表現比預期差

法國總統馬克宏20日在法國北部海濱城市勒圖凱-巴黎-普拉日投票。（美聯社）

法國20日舉行大區及省議會選舉首輪投票 ，這場選舉距離明年4月總統大選不到一年，被視為大選風向球，初步計票結果顯示，總統馬克宏 的共和前進黨和極右政黨國民聯盟表現都不如預期。共和前進黨國會議員歐荷．貝爾熱說，選舉結果有如「甩了黨內所有人一記耳光」。

初步結果顯示，最大贏家是最大反對黨共和黨 ，得票率29.3%，極右派國民聯盟居次，得票19.1%，中間偏左社會黨16.5%，共和前進黨10.9%，剛好跨過闖進決選的得票率10%門檻。

這是共和前進黨首度參與地方選舉，選前希望至少拿下一個地區的執政權。上次2015年地方選舉時，這個黨還不存在。外界原本就不看好共和前進黨會在地方選舉成績亮眼。一名內閣部長上月告訴法新社：「執政黨在地方選舉表現從來不會多好，因為會被選民懲罰。」但結果共和前進黨表現比預期差，在首輪投票中沒拿下任何一個地方的執政權，BBC說這意味該黨缺乏地方基層實力。

選前民調顯示，瑪蘅．雷朋領導的國民聯盟（前身為國民陣線）會在首輪投票勝出，並首次贏得一個大區以上的執政權，不料得票率屈居第二，在東南部普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區雖然勝出，但預計會在決選時跟共和黨陷入苦戰。國民聯盟長期被視為反民主、反猶太政黨，希望獲得地方執政權以取得正當性。

這次地方選舉投票率約32%，創新低，也就是68%選民未投票。上次2015年地方選舉未投票選民占50%，2010年占54%。法國公眾意見機構（Ifop）執行長達比對費加洛報說：「這是從未見過的。法國第一大黨是棄票黨。」各界提出可能原因，包括對地方議題無感、部分地區出現暴雷雨、目前舉行的2020歐洲國家盃足球賽等。

選民要選出法國12個大區、科西嘉島、4個海外屬地和96個省的議會議員。共有1萬5千多名候選人角逐4100個席次。

這場地方選舉投票因新冠疫情延後3個月。決選本月27日舉行。