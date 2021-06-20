棄投率高達68% 法國地方選舉「超冷清」 馬克宏遭打臉

法國20日舉行全國地方選舉首輪投票，初步結果顯示中間偏右共和黨領先，不過根據民調顯示，法國這次大選的選民棄權率達破紀錄的66.5至68.6%。(路透)

法國20日舉行全國地方選舉首輪投票 ，初步結果顯示中間偏右共和黨 領先，瑪琳勒朋（Marine Le Pen）領導的極右政黨「國民聯盟」在關鍵地區表現遜於預期，該黨歸咎投票率低所致。

根據民調顯示，法國這次大選的選民棄權率達破紀錄的66.5至68.6%，內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）指「情況堪憂」。

選前民意調查顯示，在全國13個地區中，國民聯盟於六個地區領先。不過，IPSOS的票站調查顯示，共和黨全國得票率27.2%，拋離國民聯盟的19.3%，綠黨、社會黨、共和前進黨均為11.2%。若沒有政黨取得過半數票，所有在首輪得票率達10%的政黨都可以進入下周日的第二輪投票，屆時各政黨就可組成聯盟爭取過半數選票。

此次大選被視為明年總統選舉的前哨戰，一般預料瑪琳勒朋會出戰明年總統選舉，成為現任總統馬克宏 爭取連任的最大對手，不過若20日的投票結果屬實，代表國民聯盟的得票率其實比2015年大選少9個百分點。以2015年地方選舉為例，當時國民聯盟前身「國民陣線」（FN）首輪投票走勢開高，然在次輪投票全軍覆沒，但瑪琳勒朋當時揚言FN已成主要反對派、勢不可擋。

至於馬克宏2017年創建的前進黨失利的原因，一則因為是執政黨、此類總統執政後期的地方選舉往往對執政黨不太有利，一則前進黨遠遠沒有在地方紮根。前進黨事先並不指望會有突破，但該黨與其聯盟在四個大區落敗，得票率10至11%，在市政選舉大敗之後，前進黨再次錯過在地方安家的機會。共和黨領袖認為這場選舉是「政府慘敗的明確標誌」。