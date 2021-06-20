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接種後檢驗出抗體不高？ 專家曝2個原因

新冠病故破50萬 巴西數十城市串聯 怒吼「總統下台」

編譯陳韋廷／綜合20日電
巴西民眾19日在數十座城市串連示威，抗議總統波索納洛抗疫不力。圖為庫亞巴市街頭示威人潮。（歐新社）
巴西民眾19日在數十座城市串連示威，抗議總統波索納洛抗疫不力。圖為庫亞巴市街頭示威人潮。（歐新社）

巴西因新冠病毒病故人數19日累計逾50萬人，是美國之後全球死亡病例第二高國家。民眾19日在數十座城市上街抗議，要求總統波索納洛下台；許多批評者認為巴西疫情嚴重主因之一是波索納洛沒有積極防疫，且採購疫苗牛步。

BBC報導，波索納洛拒絕支持強制戴口罩、保持社交距離等防疫措施。巴西累計確診人數、死亡病例一直排名全球前幾名，但疫苗採購和接種速度相對緩慢，至今巴西約29%民眾至少接種一劑疫苗，15%的成人完成疫苗接種，距離集體免疫的七成人口接種門檻相去甚遠。

巴西國會正調查波索納洛政府在應對疫情過程中是否失職。波索納洛由於未能實施全國一致的防疫措施，加上質疑疫苗、封鎖與口罩的必要性，遭到嚴厲批評。他說，防疫封鎖對經濟造成的影響，將比病毒更糟糕，並堅稱已盡力跟數個國家買疫苗，但反對派指控他罔顧科學現實，出於政治考量推遲疫苗採購。

巴西全國有數萬人19日上街抗議波索納洛防疫不力，要求加快疫苗接種計畫。許多城市都在努力應對疫苗不足問題。

巴西疫情爆發是因為當地出現一種最早在亞馬遜地區現蹤、傳播力更強的Gamma病毒株。該國上周平均每天新增7萬例確診。巴西27個州當中，19個面臨醫療體系吃緊狀況，加護病房占床率超過八成，有九個州更超過九成。

不過，法新社報導，在巴西許多大城市，防疫措施鬆散，餐廳、酒吧和商店都照常營業，街頭許多人沒戴口罩。

克魯斯基金會說：「巴西面臨著社區傳播的嚴峻局面。由於南半球冬季開始，未來幾周情況恐將惡化。」自三月以來，巴西每周單日平均死亡人數超過1500人，上周更超過單日2000人，創一個多月新高。

巴西國家衛生監督局前局長韋希納指出，接種進度緩慢已經並將繼續造成生命損失。

拒絕實施口罩強制令的巴西總統波索納洛19日在里約出席海軍學院畢業典禮時，罕見戴上...
拒絕實施口罩強制令的巴西總統波索納洛19日在里約出席海軍學院畢業典禮時，罕見戴上口罩。（美聯社）

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