我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美援莫德納抵台 賴清德：蕭美琴作夢都夢到簽疫苗合約

東奧5方會談21日舉行 將決定觀眾進場上限數

蘇伊士運河管理局律師：長賜輪船東提新賠償方案

中央社埃及伊斯梅利亞20日綜合外電報導
長賜輪（Ever Given）卡在蘇伊士運河6天訴訟未決，船東提出新的賠償方案。(美聯社)
長賜輪（Ever Given）卡在蘇伊士運河6天訴訟未決，船東提出新的賠償方案。(美聯社)

蘇伊士運河管理局的律師今天表示，巨型貨輪長賜輪3月卡住運河一事，船東已提出新的賠償方案，以解決與運河當局間糾紛。埃及法院已將這宗訴訟案宣判時間再延2周。

路透社報導，長賜輪（Ever Given）當時卡在蘇伊士運河（Suez Canal）達6天，造成數百艘船隻無法通行、全球貿易中斷。貨輪自3月29日脫困後，至今一直停泊在運河兩段河道間的一座湖泊。

蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）原本要求獲得9億1600萬美元的脫困費用、名譽傷害和營收損失賠償，才願意放行長賜輪；其後又公開將索償金額降到5億5000萬美元。

針對求償金額及船隻在埃及法院命令下遭到扣留，長賜輪的日本船東正榮汽船和其保險商提出異議。

蘇伊士運河管理局的律師巴克（Khaled Abu Bakr）今天在埃及伊斯梅利亞（Ismailia）的法院庭訊時表示，關於長賜輪扣留爭議，協商持續到昨天，且船東已提議一項新方案。但他未透露進一步細節。

蘇伊士運河管理局董事長先前表示，正榮汽船提議支付1億5000萬美元。

本案已數度延後宣判，原定延到今天；但正榮汽船的律師表示，他們的法律團隊已要求更多時間協商。

司法界消息人士表示，法院已將判決延到7月4日，好讓訴訟雙方能達成「友好和解」。

蘇伊士運河 營收 保險

上一則

秘魯總統大選結果膠著 左右派人馬都上街抗議

下一則

南非逾58萬教職員不分年齡 將接種疫苗

延伸閱讀

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者
天價賠償談不攏 長賜輪和數億美元貨物續卡埃及

天價賠償談不攏 長賜輪和數億美元貨物續卡埃及
蘇伊士運河擴建無用？專家憂船東恐造「更大的船」

蘇伊士運河擴建無用？專家憂船東恐造「更大的船」
船長12分鐘發8道命令 埃及官員指責長賜號失控

船長12分鐘發8道命令 埃及官員指責長賜號失控

熱門新聞

英國女王伊莉莎白二世13日邀請美國總統拜登到溫莎堡喝茶。(路透)

又犯忌？拜登透露英女王談話內容：她問到習近平和普亭

2021-06-13 20:14
秘魯伊基托斯去年5月一名確診婦人在醫院靠著吸氧對抗病魔。Getty Images

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

2021-06-18 09:09
考古學家在新加坡海域的兩艘沉船中發現大量瓷器和古物，這將讓世人更了解新加坡的海洋遺跡。（圖取自facebook.com/iseas.edu.sg）

新加坡發現2艘古沉船 大量元代青花瓷重見天日

2021-06-16 12:03
WHO首席科學家斯瓦米納坦18日說，最先在印度發現的新冠變種病毒株Delta，將成為全球主要流行病毒株。（Getty Images）

世衛：Delta將成為全球最流行病毒株

2021-06-18 12:44
一名穿著防護裝備的消防人員在莫斯科火車站消毒。(路透)

莫斯科頭痛 逾60%市民免疫 新增確診卻飆三倍

2021-06-17 19:05
反對東京奧運會舉辦的民眾在東京街頭示威。(美聯社)

快看世界／幾近全民反對 東京奧運為何還是要舉辦？

2021-06-17 12:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高
都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」
破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜
圖輯／拜登夫婦愛犬「冠軍」辭世 13年陪伴影形不離

圖輯／拜登夫婦愛犬「冠軍」辭世 13年陪伴影形不離