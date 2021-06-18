以色列要給百萬劑疫苗 巴勒斯坦拒收：疫苗快過期了

巴勒斯坦自治政府18日指出，已取消以色列將提供至少100萬劑輝瑞疫苗的協議，理由是這些疫苗已快過期。（歐新社）

巴勒斯坦自治政府18日指出，已取消以色列 將提供至少100萬劑輝瑞疫苗 的協議，理由是這些疫苗已快過期。

以色列新政府稍早表示，將會轉移即將過期的疫苗給巴勒斯坦，但巴勒斯坦要在9月或10月訂的疫苗到貨時補回同樣數量的疫苗，目前應該有140萬劑可以交換。

雙方原本在達成疫苗交換協議時，巴勒斯坦官員在社群媒體上就遭到嚴厲批評，許多民眾痛批他們接受品質欠佳的疫苗，懷疑疫苗可能沒效。

對此，巴勒斯坦自治政府發言人梅賀姆（ Ibrahim Melhem）18日在與衛生部長舉行聯合記者會時說，「在衛生部的技術團隊檢查了今晚從以色列接收的第一批輝瑞疫苗後，很明顯的有9萬劑疫苗不符合協議中所要求的規格」，因此，總理穆罕默德．阿什塔耶（Mohammad Shtayyeh）指示衛生部長取消與以色列有關疫苗交換的協議，並將今天收到的疫苗歸還以國。

以色列在其約55%人口都接種疫苗後，已完全解封，不過遭到外界批評吝於分享，在其占領的西岸及加薩走廊地區有450萬巴勒斯坦人，卻沒有疫苗可打。

人權組織表示，以色列有義務向巴勒斯坦人提供疫苗。以色列則否認有此義務，指出雙方在1990年代達成臨時和平協議。

目前全球疫苗分配不均現象嚴重，富裕國家持有大批疫苗，這些國家現在疫情獲得控制，紛紛開始表示要把疫苗讓給比較貧窮的國家。

以色列人權醫師協會在推特上批評以巴這項疫苗共享協議，「真的很懷疑巴勒斯坦人能用到那些全部疫苗，因為都已經快過期了」。