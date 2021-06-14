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嬌生疫苗受汙染銷毀200萬劑 南非廠加速生產

中央社約翰尼斯堡14日專電
由於嬌生集團在美國巴爾的摩藥廠生產過程中出現問題，被迫銷毀的200萬劑疫苗數量將由南非的艾斯平藥廠接手生產，避免因疫苗斷貨造成疫情再擴大。(路透)
由於嬌生集團在美國巴爾的摩藥廠生產過程中出現問題，被迫銷毀的200萬劑疫苗數量將由南非的艾斯平藥廠接手生產，避免因疫苗斷貨造成疫情再擴大。(路透)

南非總統拉瑪佛沙13日宣布，由於嬌生集團在美國巴爾的摩藥廠生產過程中出現問題，被迫銷毀的200萬劑疫苗數量將由南非的艾斯平藥廠接手生產，避免因疫苗斷貨造成疫情再擴大。

拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）受邀出席11至13日在英國卡比斯灣（Carbis Bay）舉行的七大工業國集團（G7）峰會。會後發表談話表示，由於嬌生集團（Johnson & Johnson）在巴爾的摩（Baltimore）藥廠的疫苗主要成分懷疑遭到汙染而被迫銷毀200萬劑，對於南非整體接種計畫是一次嚴重打擊，導致全國接種疫苗速度趨緩。

他進一步表示，經過與艾斯平藥廠（Aspen Pharmacare Holdings Limited）的執行長薩德（Stephen Saad）洽商後，已獲得薩德的保證，將火速開始製造新的一批疫苗，提供給南非和非洲使用。「我們把疫苗接種計畫寄託在嬌生集團是因為它的疫苗僅需要注射1劑即可。」

艾斯平藥廠創建於1850年，是南非與非洲最大的製藥公司，共有1萬多名員工。去年11月已與嬌生集團達成初步協議，由南非工人在曼德拉灣（Nelson Mandela Bay）的工廠生產並包裝2019冠狀病毒疾病（COVID-19）所需疫苗。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）13日報導指出，12日拉瑪佛沙就美國向非洲大陸捐贈疫苗一事與美國總統拜登進行了討論。

拉瑪佛沙說：「在我與拜登的討論中的確對他提過，希望他將捐贈給全球的疫苗劑量中分送一些到非洲和南非。他同意盡快做到這一點。所以我們最終應該能夠得到美國捐贈的疫苗，同時也會從歐洲獲得一些劑量。」

他進一步指出，隨著全球努力應對第3波疫情時，富裕國家政府應該協助貧困國家人民接種疫苗。唯有全球各地所有人都接種疫苗時，才能做到更好的防禦。

拉瑪佛沙呼籲各國領導人針對冠狀病毒的檢測、治療和疫苗接種等所需要的巨大資金缺口，提出解決方式。他相信一年一度的G7峰會將會取得積極成果，並為許多國家提供疫情大流行後所需要的財政支援。

G7峰會是由美國、英國、法國、義大利、德國、加拿大和日本組成。

與此同時，英國已承諾向世界上最貧窮的國家提供超過10億劑疫苗，這被視為朝著全球免疫運動邁出的一大步。

南非正式進入冬季，疫情日趨嚴重。截至6月13日止，確診病例為174萬7082例，且於過去24小時內新增7657例；5萬7765人不治，包括過去24小時內有59人不治；確診患者中有160萬6581人已康復。確診人數於過去一週內的每日平均數為7217人。

疫苗 南非 美國

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