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以色列變天終結內唐亞胡時代 班奈特宣誓任總理

以色列變天終結內唐亞胡時代 班奈特宣誓任總理

中央社安卡拉13日專電
班奈特為以色列的新總理。(美聯社)
班奈特為以色列的新總理。(美聯社)

以色列國會今天在信任投票中批准成立新的聯合政府，右派領導人班奈特將宣誓成為總理，內唐亞胡創紀錄的12年任期正式畫下句點。

「國土報」（Haaretz）報導，120席的以色列國會（Knesset）今天以60票同意、59票反對、1票棄權，通過由班奈特（Naftali Bennett）和拉皮德（Yair Lapid）聯手共組新政府。

科技新貴億萬富豪班奈特與前電視主播、世俗化中間派拉皮德拼湊出由8個中、小型政黨合組的聯合政府，納入立場鷹派的政黨聯盟右傾（Yamina）、左翼工黨（Labor Party），還有巴勒斯坦裔以色列國會議員加盟。拉內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）下馬是這個歷來最「多元化」政府唯一目標。

依輪替執政的協議，49歲班奈特宣誓成為新總理，兩年後將交棒給現年57歲的拉皮德。

班奈特稍早在國會演說中承諾，將會開啟以色列與阿拉伯裔公民的「新篇章」。

他說：「阿巴斯（Mansour Abbas）和聯合阿拉伯民主黨（United Arab List）將會在聯合政府中代表以色列的阿拉伯裔公民。」阿巴斯是聯合阿拉伯民主黨領導人。

極右翼的班奈特也對巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯組織（Hamas）撂話說：「我希望南方繼續停火，但若哈瑪斯選擇對以色列暴力相向，它將會撞進一堵鋼牆裡。」

他感謝美國總統拜登在加薩走廊（Gaza Strip）最近暴力衝突中支持以色列，強調將會改善與美國國會兩黨的關係。

伊朗議題上，班奈特強調，以色列不會允許伊朗擁有核武。他說：「恢復對伊朗核子協議是個錯誤，將使全球最暴力政權之一取得正當性...以色列將會堅持其（對伊朗）行動完全自由。」

即將下野的71歲長命總理內唐亞胡在演說中批評班奈特是「假右派」，攻擊班奈特領導的極右派政黨聯盟右傾，並且表示：「我將帶領各位對抗這個危險的左派政府，依據神旨，我們會以超乎你們想像的速度將它推翻。」

他提到以色列必須防止巴勒斯坦建國說：「美國新政府已經朝這個方向在行動，不但要求凍結營建活動，並且要重開東耶路撒冷的巴勒斯坦領事館。」

新執政聯盟成員納入阿拉伯裔政黨，使得這個猶太國家政府中首度出現伊斯蘭政黨。聯合阿拉伯民主黨領導人阿巴斯以阿拉伯語發表演說時表示：「我們正逢偉大機遇，但我們不會自棄原則。」

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