我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

秘魯總統大選開票 農民之子、前總統藤森之女難分勝負

編譯李京倫／報導
秘魯總統大選決選六日投票，前總統藤森謙也之女藤森惠子（左）保持微幅領先，農民之子卡斯蒂約（右）逐步追上。（Getty Images）
秘魯總統大選決選六日投票，前總統藤森謙也之女藤森惠子（左）保持微幅領先，農民之子卡斯蒂約（右）逐步追上。（Getty Images）

南美洲國家秘魯總統大選決選6日投票，保守派的藤森惠子保持微幅領先，但隨著鄉村選票陸續開出，左派的卡斯蒂約逐步追上，最後結果難料，可能要幾天才能分出勝負。

至美東時間7日上午，已開出91%選票的官方計票結果顯示，藤森惠子得票率為50.2%，卡斯蒂約為49.8%。易普索快速計票顯示卡斯蒂約險勝，出口民調則顯示藤森惠子小贏。

駐智利的秘魯學者露西亞．丹默特預測，未來幾天情勢不穩定，候選人很可能質疑選舉結果並要求重新計票，尤其若藤森惠子勝選，將引起抗議潮。摩根大通在寫給客戶的報告中說，選舉結果可能需要數天才會明朗。

秘魯4月舉行總統大選首輪投票，51歲的卡斯蒂約和46歲的藤森惠子分獲前兩名，由於沒有候選人在首輪選舉中得票過半，選舉進入第二輪角逐，如今選民必須在兩人極端對立的經濟和政治政見之間作抉擇。

在首輪投票出乎意料領先的卡斯蒂約是農民之子、工會主義者和學校教師，首次參選秘魯總統，主張將國家命脈產業國有化、加稅、取消免稅優惠及擴大國家監管，得到眾多低收入者支持，票倉在鄉間。

藤森惠子是名譽掃地且正在坐牢的前總統藤森謙也之女，已連續三次競選總統，前兩次均在第二輪投票中敗給對手。她代表新自由主義經濟模式，支持透過減稅和振興民間活動來創造就業，支持者主要來自中產和富有階層，票倉在首都利馬。

6日晚間計票開始後不久，落後的卡斯蒂約要支持者「捍衛選舉」，後來呼籲冷靜。藤森惠子也呼籲「兩邊陣營都保持審慎冷靜和平」。

法新社報導，秘魯新領袖將面臨國家深陷危機。秘魯受到新冠疫情打擊，經濟落入衰退，全國3300萬人口已有18萬4千人染疫不治，死亡率高居全球之首。

秘魯過去3年有過4位總統，且過去10位總統有多達7位因貪腐被定罪或遭到調查。秘魯人將期盼新領袖能讓近期的政壇風暴終止。

去年11月秘魯政壇動盪最劇烈時，曾在5天內有過3位不同總統。

根據官方數據，疫情期間秘魯有200萬人失業，目前貧窮人口占全國近三分之一。

投票 疫情

上一則

巴基斯坦列車相撞 40死數十傷

下一則

德大選前哨戰 基民黨大勝 穩住梅克爾交班腳步

延伸閱讀

拜登上任前三月 法德民眾認未挽回美影響力 中國聲譽則小升

拜登上任前三月 法德民眾認未挽回美影響力 中國聲譽則小升
拜登基建案兩黨分歧仍大 掀放棄協議聲浪

拜登基建案兩黨分歧仍大 掀放棄協議聲浪
9月大選風向球 德國地方選舉基民黨大勝

9月大選風向球 德國地方選舉基民黨大勝
「川規拜不隨」總統山放國慶煙火 聯邦法院今年不准

「川規拜不隨」總統山放國慶煙火 聯邦法院今年不准

熱門新聞

歐盟的疫苗護照系統基礎設施在6月1日準備就緒，預定7月起正式啟動。圖為丹麥的疫苗護照。(Getty Images)

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

2021-06-01 19:55
非洲巨鼠馬加瓦。美聯社

柬埔寨地雷殺陣出生入死5年 巨鼠將榮退

2021-06-05 09:07
班奈特曾任內唐亞胡內閣的教育部長。路透

以色列政壇變天啟示錄：君子報仇 一年不晚

2021-06-03 10:13
上萬匈牙利民眾5日在布達佩斯示威，反對總理奧班在該市設立中國復旦大學分校計畫。（美聯社）

反對復旦大學蓋分校 逾萬匈牙利人上街抗議

2021-06-06 13:48
哈利與梅根據傳有意返國參加女王就位70年慶典。路透

哈利與梅根又要讓王室頭痛了? 這次的原因與專訪無關

2021-06-02 09:42
無害的「擁抱」竟成一名印度婆婆刻意傳染病毒給媳婦的途徑。(示意圖／ingimage)

印度確診婆婆「故意抱媳婦」傳染新冠：我死也別想幸福

2021-06-04 21:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光