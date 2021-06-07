秘魯總統大選開票 農民之子、前總統藤森之女難分勝負

秘魯總統大選決選六日投票，前總統藤森謙也之女藤森惠子（左）保持微幅領先，農民之子卡斯蒂約（右）逐步追上。（Getty Images）

南美洲國家秘魯總統大選決選6日投票 ，保守派的藤森惠子保持微幅領先，但隨著鄉村選票陸續開出，左派的卡斯蒂約逐步追上，最後結果難料，可能要幾天才能分出勝負。

至美東時間7日上午，已開出91%選票的官方計票結果顯示，藤森惠子得票率為50.2%，卡斯蒂約為49.8%。易普索快速計票顯示卡斯蒂約險勝，出口民調則顯示藤森惠子小贏。

駐智利的秘魯學者露西亞．丹默特預測，未來幾天情勢不穩定，候選人很可能質疑選舉結果並要求重新計票，尤其若藤森惠子勝選，將引起抗議潮。摩根大通在寫給客戶的報告中說，選舉結果可能需要數天才會明朗。

秘魯4月舉行總統大選首輪投票，51歲的卡斯蒂約和46歲的藤森惠子分獲前兩名，由於沒有候選人在首輪選舉中得票過半，選舉進入第二輪角逐，如今選民必須在兩人極端對立的經濟和政治政見之間作抉擇。

在首輪投票出乎意料領先的卡斯蒂約是農民之子、工會主義者和學校教師，首次參選秘魯總統，主張將國家命脈產業國有化、加稅、取消免稅優惠及擴大國家監管，得到眾多低收入者支持，票倉在鄉間。

藤森惠子是名譽掃地且正在坐牢的前總統藤森謙也之女，已連續三次競選總統，前兩次均在第二輪投票中敗給對手。她代表新自由主義經濟模式，支持透過減稅和振興民間活動來創造就業，支持者主要來自中產和富有階層，票倉在首都利馬。

6日晚間計票開始後不久，落後的卡斯蒂約要支持者「捍衛選舉」，後來呼籲冷靜。藤森惠子也呼籲「兩邊陣營都保持審慎冷靜和平」。

法新社報導，秘魯新領袖將面臨國家深陷危機。秘魯受到新冠疫情 打擊，經濟落入衰退，全國3300萬人口已有18萬4千人染疫不治，死亡率高居全球之首。

秘魯過去3年有過4位總統，且過去10位總統有多達7位因貪腐被定罪或遭到調查。秘魯人將期盼新領袖能讓近期的政壇風暴終止。

去年11月秘魯政壇動盪最劇烈時，曾在5天內有過3位不同總統。

根據官方數據，疫情期間秘魯有200萬人失業，目前貧窮人口占全國近三分之一。