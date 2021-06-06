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挪威抗疫首席醫師：當地疫情已終結 準備過正常生活

編譯洪啟原／綜合報導
挪威公共衛生研究所（NIPH）感染管制中心首席醫師奧維茲蘭德認為，國內新冠疫情已經終結。（路透）
挪威公共衛生研究所（NIPH）感染管制中心首席醫師奧維茲蘭德認為，國內新冠疫情已經終結。（路透）

挪威公共衛生研究所（NIPH）感染管制中心首席醫師奧維茲蘭德（Preben Aavitsland）表示，挪威疫情已經終結。

奧維茲蘭德6日推文發布一張圖表，表示新冠病毒患者的住院率降至去年夏季以來最低，認為「新冠疫情已經終結」。他接受挪威世道報（VG）訪問時說：「這裡是挪威，疫情可以說是結束了。我們可以準備過幾乎不受疫情打擾的日常生活。」

在歐洲的三波新冠疫情中，挪威是感染率最低的其中一國，歸因於人口密度低、在北歐相對孤立，以及每當確診數開始升高，政府和衛生部門就果斷採取行動抑制疫情。挪威的新冠病毒確診和病故人數明顯低於瑞典和丹麥，但採用的防疫方式和丹麥相似。

奧維茲蘭德說，疫苗接種率持續升高，有助確診人數持續趨緩，因此很少患者住院，研判國內未來只會出現本土案例。他也說，政府之前已做好萬全準備來因應這些問題。

他接受挪威國家廣播公司NRK採訪時說：「一位消防隊隊長會說：『森林大火已經撲滅，民眾和建築物已沒有危險，但附近仍須清理，我們須保持警覺』。」

奧維茲蘭德也說，全球可能須花費數年時間才能控制住疫情，強調挪威政府將持續提供防疫專業知識給其他國家。「在每個人安度疫情之前，疫情還不算結束。」

但並非每位挪威衛生官員都認同奧維茲蘭德的看法。挪威健康理事會（Helsedirektoratet）副會長納克斯塔德（Espen Nakstad）警告，國內疫情尚未完全結束，認為所有成年人在8月或9月接種第二劑疫苗前，還不能掉以輕心。

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