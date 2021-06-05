印度確診數趨緩 部分地區陸續解封

隨著印度的新冠病毒疫情趨緩，包含台廠所在的部分地區正陸續解除封鎖措施。美聯社

隨著印度 的新冠肺炎疫情 趨緩，包含台廠所在的部分地區正逐步解除封鎖措施。印度5日公布，過去24小時新增12萬529人確診，單日確診數為近兩個月來最低，病故人數新增3,380人。

路透報導，由於確診新增病例趨緩，印度東部奧里薩邦（Odisha）已解除三個行政區的封鎖措施。印度南方鴻海印度廠區所在地泰米爾納德邦（Tamil Nadu），目前開放生鮮雜貨零售業者營業，辦公室則可恢復30%的生產力。

印度聯邦政府所在地德里（Delhi）也陸續解封，規定商店採取隔兩日營業，例如門牌號碼為單號的店家今日營業，明日輪到雙號的店家。政府也將開放民間企業讓過去正常水準的50%人力恢復營運。

位於德里的新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）參加線上會議時說：「德里的疫情持續改善」，並表示德里這個地區將興建氧氣儲存設施，可存放420噸氧氣。

印度人口最多的北方邦（Uttar Pradesh），對75個行政區中的55個維持宵禁；印度媒體NDTV則報導，另一家台廠緯創廠區所在的卡納塔克邦，則延長封城到6月14日。

印度西部的工業重鎮馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）宣布，允許購物商城、電影院 、餐廳及辦公室在7日恢復正常營運，前提是所在的行政區確診率須低於5%。

印度總理莫迪的家鄉古吉拉特邦（Gujarat），當地政府和民間企業可在7日完全恢復運轉，目前只能以50%的人力運作。當地政府也放寬商業活動限制，允許36座城市的商店維持較長的營業時間。