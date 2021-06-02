與皇室不同調？女王在位70周年渴望哈利、梅根回歸

伊莉莎白二世女王（左起）、菲利普親王曾與孫子哈利一團和氣。圖／路透資料照片

英國哈利 王子與皇室間的矛盾、衝突愈演愈烈，哈利、梅根 日前在美國節目受訪時，稱英皇室人員散播假消息破壞梅根形象、對她要生的孩子膚色感到擔心分明種族歧視，再加上又在APPLE TV+節目「你看不見的我」自曝傷心過往，不過女王伊莉莎白二世在位將滿70周年，渴望全家人回歸，屆時哈利、梅根可能再度出現。

白金漢宮對外表示，女王即位70周年，屆時全國也將放假4天，遠在大西洋彼岸的王孫哈利和孫媳婦梅根聞訊後，也立刻表示有意回國參加慶典，不過哈利、梅根太過聲張的舉動，已經引起英國皇室不滿，但看在女王渴望全家大團圓，可能會讓全家人暫時和解。

根據英媒「郵報」透露，伊莉莎白二世日前痛失丈夫菲利普親王，再加上自己年事已高，英國新冠肺炎疫情尚未解封，在諸多苦難之下，十分重視今年，英國皇室記者Nicholas Witchell 更透露今年對女王來說，是非常艱苦的一年，「儘管困難重重，女王還是希望透過自己的週年紀念，與家人團圓，並與英國普天同慶」，十分重視能藉由這場慶典，鼓舞英國人民，只是在哈利、梅根與英國王室不合的狀況下，可能還有不少問題待克服。