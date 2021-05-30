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越南發現新型變種病毒 恐進一步衝擊全球科技供應鏈

編譯林奕榮／綜合外電
在全球製造業角色日益吃重的越南，近日檢測出新型新冠變種病毒，可能進一步衝擊全球供應鏈。 路透
在全球製造業角色日益吃重的越南，近日檢測出新型新冠變種病毒，可能進一步衝擊全球供應鏈。 路透

越南的科技製造業是該國的經濟引擎，也是全球供應鏈不可或缺的一環；然而，越南疫情不斷升溫，在苦於難以遏抑疫情之際，又發現新型新冠變種病毒，可能讓供應鏈受擾的問題雪上加霜。

越南衛生部長衛生部長阮清龍29日表示：「越南首次檢測出一種具有印度和英國病毒的特徵的新型變種新冠病毒。」他指出，英國變種病毒的傳染力比其他病毒株更強，印度的變種病毒株除了傳染力較強，也可能不易受免疫系統的抗體影響。

越南在去年1月23日通報首例新冠確診病例後，迄今已發現八種病毒株，其他變種病毒還包括來自中國大陸武漢、歐洲、英國、南非、印度、非洲的病毒株。

越南有多處工業園區位於北部的北江省、北寧省，但至今仍難控制疫情；越南政府已呼籲保護全國各地的工廠。如今顯然連南部也淪陷，當局30日下令，商業大城胡志明市也將自5月31日起實施社交距離措施，為期15天。

越南總理范明政日前表示，正敦促政府把遏制北江省、北寧省的疫情擴散列為優先事項，他並提出警告，這兩省內的工業園區「風險極高」。

北江省4月27日以來共傳出320例確診病例，該省六座工業園區中的四座在5月18日被迫關閉；北寧省也封鎖部分地區，並實施保持社交距離等措施；三星電子和Canon在這兩省所設的工廠，均有員工被檢測出感染新冠肺炎。

北江省約有24萬名工廠員工，北寧省的工廠勞工人數約33萬人；三星在越南北部的兩座工廠，占該公司全球智慧手機生產量逾50%。

越南 變種病毒 疫情

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