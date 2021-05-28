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加拿大寄宿學校舊址 挖出215具兒童骸骨 最小僅3歲

編譯中心／綜合28日電
超過130年歷史的加拿大卑詩省甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School），被發現地底埋葬了215具兒童骸骨，年紀最小的更只有3歲。(路透)
超過130年歷史的加拿大卑詩省甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School），被發現地底埋葬了215具兒童骸骨，年紀最小的更只有3歲。(路透)

加拿大卑詩省一間超過130年歷史的印地安兒童寄宿學校舊址，近日發現215具兒童遺駭，年齡最小只有3歲。當地原住民組織指，這間學校在1978年關閉，相信死亡的兒童都是學校學生。

環球網引述報導說，這些遺骸於上周末被發現於甘露市（Kamloops）附近。

「據我們所知，沒有正式文件（記錄）這些失蹤兒童的死亡。」加拿大原住民組織Tk'emlup te Secwepemc First Nation羅珊‧卡西米爾（Rosanne Casimir）在一份聲明中說道：「有些人（死亡時）甚至只有3歲大。出於對那些失去親人的孩子及其家人的尊重與愛，我們已想辦法確認（孩子們的身分）。」

如今的甘露市寄宿學校。（美聯社）
如今的甘露市寄宿學校。（美聯社）

卡西米爾告訴CBC，目前的發現是「初步的」，專家將於下月出示一份相關報告。Tk'emlup te Secwepemc方面還稱，他們正在採取「必要步驟」，包括與卑詩省驗屍處合作，聯繫孩子們的家鄉社區，保護遺骸，並與博物館合作來尋找這些死者的有關紀錄。

根據CBC介紹，這所印地安寄宿學校自1890年運營至1969年，聯邦政府之後從天主教會手中接管了這所學校，將其當作走讀學校運營，直到1978年關閉學校。

超過130年歷史的加拿大卑詩省甘露市寄宿學校（Kamloops Resident...
超過130年歷史的加拿大卑詩省甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School），被發現地底埋葬了215具兒童骸骨，年紀最小的更只有3歲。(路透)

加拿大 博物館 聯邦政府

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