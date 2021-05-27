辦公室被造訪 推特抨擊印度警方恫嚇

印度 政府與社群媒體 巨擘間的戰爭今天進一步升溫，推特 （Twitter）指控印度警方「恫嚇」，並抨擊印度的資訊科技（IT）新規定。推特同業和護衛隱私權人士都對新規感到不安。

法新社報導，批評人士說，印度總理莫迪（Narendra Modi）政府想要封殺網路上的批評聲音；印度政府則否認指控。印度對推特、臉書（Facebook）及其他社群媒體而言代表龐大市場。

印度警方24日晚間為送達一份通知書而造訪推特辦公室。緣由是推特將印度執政黨發言人的一則推文標記為內含不實訊息，且遲未將標籤移除。

今年稍早，推特也部分拒絕服從印度官方要求，將具爭議性新農業法和政府對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情處理的相關批評推文移除。

一名推特發言人今天透過電子郵件發布聲明表示：「我們目前對於印度員工最近遭遇的事件感到憂慮，也擔心我們服務的民眾面臨言論自由可能受威脅。」

聲明還說，推特連同許多印度和全球公民社會成員都擔憂，「（印度）警方使用恫嚇手段來對付我們實施全球服務條款」。

推特並對昨天生效的印度新IT規定「核心成分」加以批評。按照規定，針對被認定為傷害印度主權、國家安全或「公共秩序」的網路貼文，印度政府得要求社群媒體企業追溯「首位發文者」。

美國即時通訊軟體WhatsApp已因此對印度政府採取法律行動。