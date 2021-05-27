歐盟擬出口逾1億劑疫苗至日本 挺東奧安全舉辦

歐洲聯盟（EU）執委會主席范德賴恩表示，歐盟已許可出口逾一億劑COVID-19疫苗到日本，以表示歐盟支持東京奧運安全舉行。(美聯社)

歐洲聯盟（EU）執委會主席范德賴恩今天在日本 與歐盟 領袖線上高峰會後的記者會上表示，歐盟已許可出口逾一億劑COVID-19疫苗到日本，以表示歐盟支持東京奧運 安全舉行。

日本產經新聞報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，期待東京奧運舉行，歐盟允許出口逾一億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗到日本，這相當於日本4成人口接種的劑量，此舉反映日本與歐盟關係穩固。

由於確診人數激增，日本若干地區正處於緊急事態，民眾大致反對今年夏季舉辦奧運。

東京都截至今天為止的7天平均每天新增確診病例數585.0人，是前7天平均的83.1%；東京都至今累計病例數15萬9094例。

大阪府今天新增309例確診病例，疫情有逐漸降溫趨勢，但新增30例死亡病例依舊居高不下；大阪府至今累計病例數9萬8919例，包括2247例死亡病例。

日本目前包括東京都在內共有10都道府縣適用「緊急事態宣言」，但排除較晚納入的沖繩縣，9地疫情未見明顯改善，日本政府已原則決定，將把宣言解除日從5月31日延後到6月20日。