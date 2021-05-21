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歐美逐漸解封 亞洲管制反趨嚴

編譯莊蕙嘉、記者林汪靜、蕭白雪／綜合報導

美國家擴大新冠疫苗接種，新增確診人數趨緩，逐漸開放封城、口罩等禁令。然而反觀亞洲國家，因變種病毒流竄導致去年的防疫佳績破功，多國都出現管制趨嚴的現象。

華爾街日報報導，台灣曾有超過8個月都沒有本土病例的紀錄，但17日卻出現一口氣新增333名本土病例的單日紀錄。且人口近2,400萬的台灣，僅約22萬人接種疫苗，接種率不到1%，且15日暫停開放自費接種疫苗，讓第一線人員優先接種。

新加坡的防疫成績廣受好評，但近日病例呈兩位數增加，包括補習班在內的群聚感染讓政府下令學校停課、餐廳禁止內用並限制聚會。

美國哈佛大學醫學院感染病專家波拉克指出：「在有疫苗的國家，例如美國和英國，病例數正在減少。但其他國家，即使是之前防疫做得很好，病例正在增加。」英國和印度變種病毒是這波亞洲疫情蔓延的主因之一。

歐洲議會20日和歐盟成員國達成協議，將發行「數位健康通行證」，記錄疫苗接種、病毒採檢結果及染疫病歷，讓歐盟成員國民眾可在歐盟地區內移動，為今夏旅遊商機打強心針。

法國多個城市在封城半年後本周三解禁，巴黎市區的咖啡館、酒吧重新開張，當地媒體報導，巴黎左岸的花神、雙叟等知名咖啡廳開門十分鐘，每張桌子都已坐滿人，有民眾受訪表示，終於回到街上坐著喝咖啡、吃可頌、看報的日常生活。

希臘自本月中起陸續解封，不斷公布的新措施，包括將開放已接種疫苗的遊客入境，多個知名觀光小島都已作好迎接觀光客的準備。

此外，以色列發行的「綠色通行證」及英國的國民健保署APP，也具類似功用，朝開放邊境方向努力。

歐美邊境陸續解封，香港也即將跟進，香港已連續27天沒有新冠肺炎本土確診不明感染源個案，港府已將有關情況通報中國，希望可以啟動「通關」安排。

疫苗 美國 咖啡

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