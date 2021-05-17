涉掌摑店員 比利時駐韓大使華裔夫人用豁免權免責

比利時駐韓國大使的華裔夫人相雪秋4月涉嫌在服飾店掌摑店員，遭警方調查。（影片截圖）

比利時駐韓國大使的華裔夫人相雪秋4月涉嫌在服飾店掌摑店員，遭警方調查。不過，因比利時駐韓大使方表示不放棄外交豁免權，警方表示將依一般程序，不移送檢方處理。

比利時駐韓國大使夫人4月初在龍山區一間服飾店，因不滿被誤會偷竊而怒罵、掌摑店員。大使館 因此在臉書致歉，韓國外交部也公開呼籲大使夫人積極配合調查。

來源：세계일보

不過，韓聯社報導，龍山警察 署16日表示，比利時大使方已在14日確認不會就此案放棄豁免權，這代表難以將大使夫人起訴開罰。警方預計會依一般程序，不移送檢方處理。

國際間為方便外交代表執行職務，相互授予外交豁免權，依維也納外交關係公約規定，外交代表及其配偶、未成年子女等有限眷屬皆適用，其中包括於駐在國的刑事訴訟 豁免。

比利時駐韓大使先前表示，妻子因住院無法配合警方調查。大使夫人4月23日出院後，大使曾向韓方表示妻子會配合警方調查。然而大使夫人確定不放棄外交豁免權，將可免於刑責的消息一出，引發韓國民眾不滿。

Wife of Belgian ambassador to South Korea accused of slapping shop assistant

And yes she is Chinese lol 😂 pic.twitter.com/ZCt8b6cDAK — Pham Lan 🇻🇳 (@Lan_Pham__) April 21, 2021

外交人員在韓以豁免權免於私人糾紛刑責已不是第一次。韓國先驅報報導，包括今年3月蘇丹駐韓外交官在首爾江南追撞計程車後逃逸，以及去年盧安達外交官酒駕等，都以豁免權免罰，使韓國民眾積怨日深，質疑非執行公務期間發生案件適用豁免權的合理性。