我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

控亞塞拜然入侵 亞美尼亞請俄國提供軍事支援

中央社／亞美尼亞葉里凡14日綜合外電報導
亞美尼亞總理帕辛揚要求俄羅斯總統普亭提供軍事支援。路透
亞美尼亞總理帕辛揚要求俄羅斯總統普亭提供軍事支援。路透

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）昨天指控亞塞拜然軍隊跨越亞美尼亞南部邊界，試圖聲索領土主權，他今天要求俄羅斯總統普亭提供軍事支援。

法新社報導，亞美尼亞與亞塞拜然去年曾在引發爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）爆發戰爭，國際社會擔憂緊張情勢再度升高，美國敦促亞塞拜然立即撤回軍隊。

帕辛揚今晚在亞美尼亞國會特別會議上表示，他已要求普亭（Vladimir Putin）「提供俄羅斯聯邦的援助，包括軍事支援」。

他也說，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）「考慮是否可能在聯合國安全理事會上將此議題列入議程」。

帕辛揚告訴國會議員：「法國準備提供軍事援助，支持解決這個問題的國際行動。」

亞美尼亞昨天指控亞塞拜然軍隊越過南部邊界，「包圍」橫跨兩國的塞利湖（Lake Sev Lich），稱這是「滲透行動」，但亞塞拜然否認這項指控。

與這兩國都維持友好關係的美國表示，據了解亞塞拜然正在撤回軍隊，美方要求刻不容緩地採取行動。

美國國務院發言人波特（Jalina Porter）說：「在爭議性領土展開軍事行動是不負責任的行為，也是不必要地挑釁。」

克里姆林宮表示，普亭呼籲兩國尊重和平協議，並說俄羅斯將持續「積極地參與調解行動」。

美國 普亭 俄羅斯

上一則

日本緊急事態擴大至9地區 超過35萬人連署「停辦東奧」

延伸閱讀

拜登普亭峰會有望登場 美駐俄使館暫時恢復服務

拜登普亭峰會有望登場 美駐俄使館暫時恢復服務
二戰勝利日閱兵 普亭宣示堅定捍衛俄國利益

二戰勝利日閱兵 普亭宣示堅定捍衛俄國利益
聯俄抗中？拜登下月會普亭 日媒：將讓習近平提高戒心

聯俄抗中？拜登下月會普亭 日媒：將讓習近平提高戒心
美俄領袖峰會 這兩個議題普亭絕對不想談

美俄領袖峰會 這兩個議題普亭絕對不想談

熱門新聞

梅琳達對於比爾蓋茲和艾普斯坦過從甚密十分不滿。路透

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

2021-05-08 11:18
輝瑞疫苗。(美聯社)

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

2021-05-10 10:02

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

2021-05-12 12:28
新冠疫情迫使汽車製造商在印度的工廠停工。 路透

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

2021-05-10 11:20
查理與哈利以及2019年剛出生的哈利之子亞契祖孫三代難得合影。美聯社

哈利怨查理不是好爸爸 意外揭露女王祕密

2021-05-14 12:26
一名17歲女子在都柏林的霍斯火車轉乘站跌落月台與火車間的空隙。 圖／每日星報

惡男假裝吐口水使絆子 妙齡女跌落火車底

2021-05-10 08:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定