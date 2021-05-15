控亞塞拜然入侵 亞美尼亞請俄國提供軍事支援

亞美尼亞總理帕辛揚要求俄羅斯總統普亭提供軍事支援。路透

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）昨天指控亞塞拜然軍隊跨越亞美尼亞南部邊界，試圖聲索領土主權，他今天要求俄羅斯 總統普亭 提供軍事支援。

法新社報導，亞美尼亞與亞塞拜然去年曾在引發爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）爆發戰爭，國際社會擔憂緊張情勢再度升高，美國 敦促亞塞拜然立即撤回軍隊。

帕辛揚今晚在亞美尼亞國會特別會議上表示，他已要求普亭（Vladimir Putin）「提供俄羅斯聯邦的援助，包括軍事支援」。

他也說，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）「考慮是否可能在聯合國安全理事會上將此議題列入議程」。

帕辛揚告訴國會議員：「法國準備提供軍事援助，支持解決這個問題的國際行動。」

亞美尼亞昨天指控亞塞拜然軍隊越過南部邊界，「包圍」橫跨兩國的塞利湖（Lake Sev Lich），稱這是「滲透行動」，但亞塞拜然否認這項指控。

與這兩國都維持友好關係的美國表示，據了解亞塞拜然正在撤回軍隊，美方要求刻不容緩地採取行動。

美國國務院發言人波特（Jalina Porter）說：「在爭議性領土展開軍事行動是不負責任的行為，也是不必要地挑釁。」

克里姆林宮表示，普亭呼籲兩國尊重和平協議，並說俄羅斯將持續「積極地參與調解行動」。