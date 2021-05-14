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不認同美？世衛：在高傳染區 已接種疫苗者仍須戴口罩

中央社／日內瓦14日電
拜登總統日前表示，美國民眾完全接種疫苗後，在戶外未接觸大批人群時，可以不戴口罩。但世衛有不同看法。路透
拜登總統日前表示，美國民眾完全接種疫苗後，在戶外未接觸大批人群時，可以不戴口罩。但世衛有不同看法。路透

世界衛生組織（WHO）今天表示，民眾即便已接種了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，處於病毒正在蔓延的地區，仍須戴上口罩

世衛在電郵中告訴法新社：「疫苗可救人命，但光靠這些並不夠。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨天宣布將更新指引，允許完整接種COVID-19疫苗的人，在戶外與室內可免戴口罩。

目前美國有近60%成人已施打一劑或兩劑疫苗，而境內確診病例也快速下降，7天平均新增確診數減少至3萬8000人，約相當於每10萬人中有11例確診。

世衛避免特別針對美國情況置評，但多位專家強調，解除防疫限制的決定，包括戴口罩規定，不應只是看疫苗施打率而已。

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）告訴媒體：「要看病毒流傳程度。」

她說：「也要看疫苗的數量，以及接種作業的普及程度，也與那些正在散布的變異病毒有關。」

用來對抗COVID-19的疫苗，已經顯示對重症有高度防護力，並可預防病亡；也有愈來愈多的證據顯示，疫苗可高度預防病毒感染與傳播。

但世衛首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）強調，疫苗「不是百分之百有效防止感染」。

她說：「即使在接種疫苗之後，也可能輕微不適，或出現溫和症狀，或沒有症狀。」

她警告，單是接種疫苗並不保證不會受感染，或不會傳染給其他人。這情形可能極少，但仍會發生。

「這是為何我們必須採取其他防護措施，諸如戴上口罩、保持距離等，直到各個國家大多數人都受到防護，且病毒流傳與散布可達到非常低的程度。」

她還警告說，目前幾乎沒有哪個國家的狀況好到可讓民眾不做防護措施、政府可取消限制規定。

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