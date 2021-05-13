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10年砸12兆 南韓拚半導體最強國

國際組／綜合報導
南韓總統文在寅（右四）13日在三星電子平澤廠主持Ｋ半導體戰略報告大會，並與業界代表合影。（歐新社）
南韓總統文在寅（右四）13日在三星電子平澤廠主持Ｋ半導體戰略報告大會，並與業界代表合影。（歐新社）

南韓政府13日在三星電子平澤工廠舉行「K—半導體戰略報告大會」，總統文在寅表示，目標是建設全球最大的半導體生產基地，引領全球供應鏈

具體來看，政府將攜手相關企業，截至2030年在國內建構全球最大規模的半導體產業供應鏈K—半導體產業帶，建立起集半導體生產、原材料、零部件、設備和尖端設備、設計等為一體的高效產業集群。作為此次戰略規畫的核心內容，該產業供應鏈西部北起依次有板橋、器興、華城、平澤、溫陽等城市縱向相連，東部覆蓋利川、龍仁、清州，呈K字形。

文在寅13日訪問位於首爾以南的京畿道平澤市、半導體大廠三星電子的工廠。他說，期盼透過大規模投資，建設全球最大的半導體生產基地，引領全球的半導體供應鏈。

根據規畫，政府將為相關企業減免稅負、擴大金融和基礎設施等所有支援。其中對半導體研發和設備投資的稅額抵扣率最高將提升至40%至50和10%至20。預計三星電子、SK海力士等153家企業10年內將投資510兆韓元（約4530億美元），今年的投資額將達41.8兆韓元。

韓聯社報導，南韓政府還計畫新設1兆韓元規模的半導體設備投資特別資金，以低息為企業設備投資提供支援。政府預測，如能順利執行規畫，南韓半導體年出口額將從去年的992億美元增加到2030年的2千億美元，相關就業職缺也將增至27萬個。

日本朝日新聞報導，南韓政府之所以致力於半導體產業的培育，主要是受到美國與中國對立，有關半導體的競爭已從企業間的競爭轉變成國家間的競爭，因此認為有必要官民合作因應。本月21日文在寅將與美國總統拜登舉行峰會，預料半導體將是會談主要議題之一。

報導說，在代工高性能半導體方面，不論是市占率還是生產能力，南韓的廠商都落後台積電，南韓業者擔憂南韓經濟將因此受影響。

產業通商資源部長官文勝煜表示，南韓政府在全球半導體市場重新布局之際制定了上述戰略，旨在打造能夠穩定滿足全球需求的供應基地，協助韓企主導全球半導體供應鏈。

南韓 投資 供應鏈

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