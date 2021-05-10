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印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

編譯林奕榮／綜合外電
新冠疫情迫使汽車製造商在印度的工廠停工。 路透
新冠疫情迫使汽車製造商在印度的工廠停工。 路透

印度總人口數約14億人，占全球18%；專家警告，印度新冠疫情的蝴蝶效應，可能危及全球對抗疫情的努力，甚至導致更多變種病毒出現，拖累全球疫苗接種進展，並衝擊全球經濟和眾多產業。

海運

印度、菲律賓和中國是全球最大船員來源國。根據國際海運總會的數據，全球估計160萬名船員中，約有24萬名來自印度。

印度疫情惡化，中國、新加坡和阿拉伯聯合大公國等國的港口，已禁止最近曾輪換來自印度船員的船舶入港，成為國際海運業遭受的最新衝擊，可能讓運能原已緊繃的海運產業產生連鎖效應。

業界指稱，疫情對航運產業的影響，可能更甚於長賜輪塞港效應，若全球貨櫃、散裝船運能續減，運費恐持續飆漲。

電子製造業

印度疫情蔓延之際，科技業可能受到嚴重衝擊，若印度採取封城措施，禁止人員出入疫情嚴峻地區，將影響物流，導致生產電子產品所需的原料、人力和運能都出現短缺。

在印度設有工廠的業者正密切關注當地疫情。代工大廠緯創在班加羅爾廠區為配合防疫措施曾暫時停工，納爾薩普爾廠也疑似有員工檢測結果呈現陽性，一度全面停工消毒。

鴻海集團則表示，印度各廠區目前營運均正常，不受疫情影響。

紡織業

印度紡織業以其廉價勞動力等優勢聞名世界，也是印度主要出口產品之一，占印度國內生產毛額（GDP）的2%，占製造業約10%。疫情升溫，導致多家大型紡織企業無法正常交貨，歐美等地的零售業者因而把訂單轉移至中國等國家。

汽車業

印度醫療用氧氣短缺，也對汽車業產生衝擊；印度政府為增加氧氣生產和供應，在4月下旬禁止工業用氧供給，鋼鐵業者和煉油廠已將生產所需的氧氣轉用於醫療救助。

日經新聞報導，由於汽車生產作業中需要使用氧氣（如焊接），印度當局把工業用氧氣轉為醫療用途的決定，已迫使數家汽車製造商讓印度工廠暫時停產，包括本田、豐田、鈴木子公司Maruti 。

疫苗供給

印度疫情惡化，已影響其他地區的疫苗供給；COVAX（新冠疫苗全球取得機制）指出，印度生產的疫苗，最快6月才恢復供應，但印度疫情仍無緩解跡象，當地生產的疫苗只限國內施打，加劇全球疫苗短缺。

世界衛生組織（WHO）警告，肯亞和大多數非洲國家都仰賴COVAX供應疫苗，但非洲的疫苗接種進度可能受印度疫情拖累，進而爆發新一波疫情。

病毒擴散

印度鄰近國家如尼泊爾、斯里蘭卡，均出現感染數增加的現象；香港、新加坡則檢驗出來自印度的感染病例。

公衛專家並指出，若出現感染力更強、更致命、更能抵抗目前疫苗和療法的變種病毒，對印度而言將是壞消息，變種病毒也可能擴散至全世界。

全球經濟面臨威脅

印度是全球第六大經濟體，新一波疫情已導致許多國家收緊與印度的旅行限制，衝擊航空公司、機場和旅遊相關產業。美國商會示警，印度公衛危機可能拖累美國經濟，因為美國企業聘僱數百萬名印度員工負責後勤業務。

海運業已受印度疫情拖累。 美聯社
海運業已受印度疫情拖累。 美聯社
印度疫情的蝴蝶效應擴及全球。 美聯社
印度疫情的蝴蝶效應擴及全球。 美聯社

印度 疫情 疫苗

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