印度疫情壓垮醫療體系 政府聘數百退役軍醫支援

印度國防部將雇用數百退役軍方醫護人員,以支援負荷過重的醫療體系。(美聯社)

印度 2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情 大爆發,單日新增確診和病歿人數頻創新高,引發全國封鎖呼聲。國防部 今天宣布將雇用數百退役軍方醫護人員,以支援負荷過重的醫療體系。

印度衛生部今天通報,過去24小時新增4092人染疫不治,逼近昨天創下的單日最高紀錄4187人,累計死亡病例達到24萬2362例。此外新增40萬3738例確診,同樣距離歷史紀錄不遠,累計確診人數已達2230萬。

印度國防部今天在新聞稿中表示,預計將有約400名退役醫官投入支援行動,合約期限最長11個月。此外,軍方也已說服其他現役軍醫提供線上診療。

路透社報導,印度許多醫院目前亟缺氧氣供應和床位,加上太平間和火葬場待處理遺體超過負荷,專家曾指出,印度實際染疫和病故人數恐比通報數據高許多。

美國華盛頓大學(University of Washington)旗下「健康計量評估研究中心」(Institute for Health Metrics and Evaluation)便估計,印度死於COVID-19 的人數到了8月累計將達100萬。

印度許多省過去一個月內已開始實施嚴格的封鎖措施,其他省也限制民眾移動範圍,並暫時關閉電影院、餐廳酒吧和購物中心。

但印度民間仍湧現越來越大壓力,要求總理莫迪(Narendra Modi)恢復去年首波疫情時實施的全國封鎖措施。

印度醫學協會(Indian Medical Association)昨天便發表聲明,要求政府採取「有良好規畫且預先宣布的全面」封鎖措施,而不是任由各省實施每次僅維持數天的「零星」宵禁和防疫限制令。