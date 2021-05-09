印度疫情壓垮醫療體系 政府聘數百退役軍醫支援

印度國防部將雇用數百退役軍方醫護人員，以支援負荷過重的醫療體系。(美聯社)

印度 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 大爆發，單日新增確診和病歿人數頻創新高，引發全國封鎖呼聲。國防部 今天宣布將雇用數百退役軍方醫護人員，以支援負荷過重的醫療體系。

印度衛生部今天通報，過去24小時新增4092人染疫不治，逼近昨天創下的單日最高紀錄4187人，累計死亡病例達到24萬2362例。此外新增40萬3738例確診，同樣距離歷史紀錄不遠，累計確診人數已達2230萬。

印度國防部今天在新聞稿中表示，預計將有約400名退役醫官投入支援行動，合約期限最長11個月。此外，軍方也已說服其他現役軍醫提供線上診療。

路透社報導，印度許多醫院目前亟缺氧氣供應和床位，加上太平間和火葬場待處理遺體超過負荷，專家曾指出，印度實際染疫和病故人數恐比通報數據高許多。

美國華盛頓大學（University of Washington）旗下「健康計量評估研究中心」（Institute for Health Metrics and Evaluation）便估計，印度死於COVID-19 的人數到了8月累計將達100萬。

印度許多省過去一個月內已開始實施嚴格的封鎖措施，其他省也限制民眾移動範圍，並暫時關閉電影院、餐廳酒吧和購物中心。

但印度民間仍湧現越來越大壓力，要求總理莫迪（Narendra Modi）恢復去年首波疫情時實施的全國封鎖措施。

印度醫學協會（Indian Medical Association）昨天便發表聲明，要求政府採取「有良好規畫且預先宣布的全面」封鎖措施，而不是任由各省實施每次僅維持數天的「零星」宵禁和防疫限制令。