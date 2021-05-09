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耶路撒冷情勢緊張 突尼西亞籲安理會開會討論

中央社耶路撒冷9日綜合外電報導

以色列兼併的東耶路撒冷今天緊張情勢高漲，因當地數百名巴勒斯坦抗議者本周末與以色列維安部隊發生衝突而掛彩。突尼西亞已呼籲聯合國安理會明天開會討論當地情勢。

法新社報導，東耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）院區和舊城（Old City）周邊，近日爆發2017年以來最嚴重的暴力事件，且事件多半發生在夜間。各國憂心騷動可能進一步擴大。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在每周內閣會議前警告，以色列將「果斷且負責任地在耶路撒冷施行法律和秩序」，同時維護「所有宗教的信仰自由」。

突尼西亞外交部表示，已呼籲聯合國（UN）安全理事會（Security Council）明天開會討論以巴暴力升溫的問題。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）發布最新受傷人數時說，昨天夜裡的衝突造成約121名巴勒斯坦人掛彩，他們多半是被橡膠子彈和閃光彈所傷。以色列警方則說共有17名員警受傷。

前天夜裡已有超過220人受傷，且傷者也多半是巴勒斯坦人。以色列警方稍早說巴勒斯坦人朝警察丟石頭和煙火，接著員警便衝入艾格撒清真寺。

以巴這波衝突受到猶太人屯墾者多年來試圖接管巴勒斯坦人的住處所刺激。最高法院原定明天審理把巴勒斯坦人逐出東耶路撒冷希克加拉區（Sheikh Jarrah）住處一案。

但路透社報導，以色列司法部發言人說，檢察總長曼德布里特（Avichai Mandelblit）今天請求最高法院延後審理此案至少兩周。

法院將取消明天的審理，並於30天內安排新的日期。

以色列 聯合國 警察

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