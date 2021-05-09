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查爾斯曬照慶孫兒亞契生日 合照不見梅根

記者蘇詠智／即時報導
查爾斯（左起）發布圖文中只見哈利、亞契，沒有亞契母親的身影。圖／摘自twitter
查爾斯（左起）發布圖文中只見哈利、亞契，沒有亞契母親的身影。圖／摘自twitter

英國哈利王子的兒子亞契近日剛過兩歲生日，雖然哈利與妻子梅根因為在3月上旬播出的歐普拉電視專訪中痛批皇室造謠破壞梅根形象又種族歧視，觸怒一堆皇室親戚，但包括伊麗莎白二世女王與威廉王子，都透過官方社群帳號發布圖文，公開祝亞契生日快樂，威廉和妻子凱特還讓各方訝異的發布了和梅根的大合照，儘管外界推測威廉並沒有原諒梅根。

於是，有一個人的反應被外界認為相當耐人尋味、充滿弦外之音，就是哈利的父親查爾斯王子。查爾斯是亞契的爺爺，他在官方帳號發布的照片只見他和把亞契抱在手上的哈利併肩站著，亞契的母親梅根則完全不見蹤影，且查爾斯的文字寫道：「祝亞契生日快樂，他今天兩歲了。」

有網友說：「你為何不提到他是你的孫子，而且他的媽媽怎麼被切掉了？」還有人寫道：「悲哀啊！這真是個很悲傷的情況，一位未來的國王選擇發布一張把他孫兒的母親排除在外的照片。是的，就算已經超過一年沒見到亞契了，但把梅根摒除在外，只會為八卦報導火上加油。」

而英國「每日郵報」指查爾斯其實在亞契出生後，只見過這位小孫子兩次，亞契和堂兄姊—威廉與凱特的兒女喬治、夏綠蒂、路易都只見過一次，和皇室長輩們碰面的次數一隻手掌都算得出來，在哈利和梅根帶著他搬到美國以後，皇室眾人更沒機會看到他。

撇開查爾斯和梅根之間的奇妙心結，等待登基繼位為王等了一輩子的查爾斯，被指終於快要結束漫長的等待，在父親菲立普親王去世後，他承擔下不少父親生前的工作，他的女王母親又還在喪夫的休養期，加上年近百歲，很不宜再為勤務操勞，因而「Globe」雜誌稱查爾斯目前其實已是大權獨攬的實質上英國國王，就差還沒有公開登基而已。只是專門打臉八卦的網站再一次打槍，稱這都是八卦刊物在瞎掰，女王不管實質或是名義上，都還沒被大兒子逼退。

八卦雜誌封面標題指查爾斯王子實際上已經取代女王母親，變成地下英王。圖／摘自Glo...
八卦雜誌封面標題指查爾斯王子實際上已經取代女王母親，變成地下英王。圖／摘自Globe
梅根（中）還懷著兒子時，查爾斯（右）還會予以關心，現在彼此關係降至冰點。圖／路透...
梅根（中）還懷著兒子時，查爾斯（右）還會予以關心，現在彼此關係降至冰點。圖／路透資料照片

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