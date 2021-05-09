我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

阿富汗首都爆炸案 增至58人罹難、150人傷

中央社 / 喀布爾9日綜合外電報導
阿富汗首都喀布爾一所學校外昨天發生爆炸，官員今天表示死亡人數已增至58人。（美聯社）
阿富汗首都喀布爾一所學校外昨天發生爆炸，官員今天表示死亡人數已增至58人。（美聯社）

阿富汗首都喀布爾一所學校外昨天發生爆炸，官員今天表示死亡人數已增至58人，醫生正在努力救治至少150名傷者。

昨天傍晚發生的爆炸案震撼喀布爾市區內什葉派穆斯林聚居區達斯特巴奇（Dasht-e-Barchi）。這個少數教派的社區過去遭遜尼派伊斯蘭國（Islamic State）好戰分子鎖定。

目擊民眾向路透社表示，除了7、8人外，其餘受害者全為剛放學準備回家的女學生。

阿富汗總統昨天將這起攻擊案歸罪於塔利班叛亂分子，但塔利班發言人否認涉事，表示該組織譴責對阿富汗平民發動的任何攻擊行動。

罹難者家屬譴責阿富汗政府和西方強權未能讓暴力和持續的戰爭劃下句點。

第一批罹難者在喀布爾西區下葬時，停屍間仍在進行認領遺體工作。部分家庭今天仍在找尋失蹤親人，紛紛聚集在醫院外查看牆上的張貼的人名，並checking停屍間。

在一間私人醫院協助家屬的阿里（Mohammed RezaAli）說：「我們整晚都在將年輕男女的遺體搬至一處墓地，並為這場攻擊案中的每個傷者祈禱。」

他說：「為何不乾脆把我們全殺光，好結束這場戰爭？」

美國北大西洋公約組織（NATO）留駐阿富汗的部隊一週前展開撤軍行動，撤軍任務預計要在今年9月11日前完成，為美國歷時最長戰爭劃下句點。

不過，外國駐軍紛紛撤離，卻讓阿富汗安全部隊與塔利班叛亂分子間戰鬥激增，雙方都試圖保有戰略中心的掌控權。

阿富汗 美國 北大西洋公約組織

上一則

印度出現罕見新冠病例 康復者感染真菌眼盲

下一則

喝牛尿抗疫？印度議員試喝：每早空腹飲用最佳

延伸閱讀

阿富汗女子高校遭恐襲 至少55死逾150傷

阿富汗女子高校遭恐襲 至少55死逾150傷
阿富汗首都一學校驚傳爆炸 至少40人死亡

阿富汗首都一學校驚傳爆炸 至少40人死亡
阿富汗政府軍激戰塔利班 逾百名叛亂分子喪命

阿富汗政府軍激戰塔利班 逾百名叛亂分子喪命
阿富汗高官住家附近遭「汽車炸彈」攻擊 至少30死60傷

阿富汗高官住家附近遭「汽車炸彈」攻擊 至少30死60傷

熱門新聞

梅琳達對於比爾蓋茲和艾普斯坦過從甚密十分不滿。路透

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

2021-05-08 11:18
中國的長征五號B遙二運載火箭4月29日將「天和號」太空站核心艙送進低地軌道後，核心節據指可能將在未來幾天「失控再入」地球大氣層。美聯社

長征火箭未來幾天將「失控再入」專家：中方疏忽了

2021-05-04 08:36
印度裔傳染病專家卡比拉3日因染疫病逝，他生前曾接種兩劑輝瑞疫苗，但仍不敵印度變異病毒。擷自推特

接種2劑疫苗不敵變種病毒 印度裔傳染病專家病逝

2021-05-04 12:10
梅根與哈利還沒能得到皇室重要成員們的原諒。（路透資料照片）

哈利與梅根慘了？英媒：查理和威廉父子「懲處」正開始

2021-05-04 20:19
印度媒體報導，日前有遺體在等待火化期間，遭闖入火葬場的一隻流浪狗啃食，部分臉龐硬生消失，引爆印度民眾對園區業者的熊熊怒火。美聯社

等不及火化…印度流浪狗啃食遺體 「部分臉龐消失」

2021-05-02 17:34
菲律賓總統杜特蒂在電視直播接種中國國藥集團的新冠疫苗，引起多方抨擊。(美聯社)

菲律賓要求中方收回捐贈的國藥疫苗

2021-05-06 09:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低