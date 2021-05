法漁船堵港口不能忍 英小島居民拿舊式滑膛槍反擊

英法兩國近日為英國脫歐 後的澤西島(Jersey)捕魚權爆發糾紛,數十艘法國漁船6日更開往澤西島的聖赫利爾港(St Helier)外集結抗議,卻有目擊者拍到澤西島一位居民穿起古代軍服,跑到島上的伊麗莎白城堡(Elizabeth Castle),隨後舉起舊式的滑膛槍,朝著港口的方向對空射擊。

ITV News Channel TV在推特指出,這位居民是澤西民兵(Jersey Militi)重演團體成員,圍堵港口的法國漁船當時已回到開放水域。從畫面可見他拿出滑膛槍的通條,將火藥與子彈推進槍膛,接著朝港口方向的天空開火。一聲槍響清晰可聞,還可看到灰白色的硝煙冒出。

A member of the Jersey Militia reenactment group was seen firing on the French boats with a musket from Elizabeth Castle this morning.



