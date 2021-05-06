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法漁船堵港口不能忍 英小島居民拿舊式滑膛槍反擊

編譯周辰陽／即時報導
英法兩國近日為英國脫歐後的捕魚權爆發糾紛，數十艘法國漁船6日更開往澤西島的聖赫利爾港外集結抗議，有目擊者拍到當地一位居民穿起古代軍服，舉起舊式的滑膛槍，朝著港口的方向對空射擊。畫面翻攝：MAILONLINE/ITY
英法兩國近日為英國脫歐後的捕魚權爆發糾紛，數十艘法國漁船6日更開往澤西島的聖赫利爾港外集結抗議，有目擊者拍到當地一位居民穿起古代軍服，舉起舊式的滑膛槍，朝著港口的方向對空射擊。畫面翻攝：MAILONLINE/ITY

英法兩國近日為英國脫歐後的澤西島（Jersey）捕魚權爆發糾紛，數十艘法國漁船6日更開往澤西島的聖赫利爾港（St Helier）外集結抗議，卻有目擊者拍到澤西島一位居民穿起古代軍服，跑到島上的伊麗莎白城堡（Elizabeth Castle），隨後舉起舊式的滑膛槍，朝著港口的方向對空射擊。

ITV News Channel TV在推特指出，這位居民是澤西民兵（Jersey Militi）重演團體成員，圍堵港口的法國漁船當時已回到開放水域。從畫面可見他拿出滑膛槍的通條，將火藥與子彈推進槍膛，接著朝港口方向的天空開火。一聲槍響清晰可聞，還可看到灰白色的硝煙冒出。

雖然一些網友對此不表認同，卻也有不少網友點讚，留言稱「多麼傳奇」、「封這人爵士啦」與「他一輩子就夢想著這一刻」。

澤西島政府近日根據英歐貿易協定頒布新規，讓法國漁民抗議他們受到單方面限制，法方則揚言切斷島上電力供應報復。因應法國漁船大舉集結，英法兩國更一度互派巡邏艦趕往澤西島水域。

不過，法國漁民結束和平抗議後，澤西島政府宣布已舉行「建設性會談」，希望能夠解決脫歐補漁權引發的糾紛，英國皇家海軍的兩艘巡邏艦也奉命返航。

英法兩國近日為英國脫歐後的澤西島捕魚權爆發糾紛，數十艘法國漁船6日更開往澤西島的...
英法兩國近日為英國脫歐後的澤西島捕魚權爆發糾紛，數十艘法國漁船6日更開往澤西島的聖赫利爾港外集結抗議。因應法國漁船大舉集結，英法兩國更一度互派巡邏艦趕往澤西島水域。美聯社

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