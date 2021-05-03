匈牙利首都設復旦大學分校 市長憂國安風險反對

上海復旦大學擬在匈牙利布達佩斯建立分校，為超過6000名學生提供課程。圖為該校畢業生。(路透資料照片)

匈牙利政府近日與中國 上海復旦大學簽署協議，將在首都布達佩斯興建歐洲聯盟（EU）首座中國大學海外分校。布達佩斯市長明確表示反對，並警告這項計畫構成嚴重國安風險。

匈牙利創新與科技部4月27日宣布，已和復旦大學簽署策略合作協議，為在布達佩斯市中心南邊興建一座大型校區的準備工作鋪路。這座校區預計2024年啟用，將是復旦大學唯一海外分校。

美聯社報導，匈牙利官員強調，排名居全球前100的復旦大學將協助提升匈牙利高等教育水準。這所復旦大學分校將招收6000名匈牙利、中國和其他國籍學生，並且會為匈牙利帶來中國的投資 和研究計畫。

但匈牙利獨立調查記者中心Direkt36在4月6日依據取得的政府文件披露，這座復旦大學分校造價估計達18 億美元（約新台幣502億元），比匈牙利政府2019年的高教總支出13億美元還多，且經費來源包括向一家中國銀行貸款15億美元。

批評人士指出，這件大規模投資案為匈牙利納稅人帶來過重財務負擔，同時顯示出匈牙利右翼國家主義總理奧班（Viktor Orban）與俄羅斯和中國的專制政權拉緊關係。

由於復旦大學承諾效忠中國共產黨，布達佩斯市長卡拉克松尼（Gergely Karacsony）反對設校計畫。他說：「政府想引進的一所大學，雖然國際間認為是一所認真的學校，但它的規章明定須呈現中共的世界觀。我們認為這件投資案具有非常嚴重的國家安全風險。」

匈牙利智庫「政治資本」（Political Capital）主任克瑞柯（Peter Kreko）也指出，復旦大學設校案是中國透過教育和投資計畫拓展軟實力和影響力的行動之一。他並呼應卡拉克松尼的疑慮，認為設校案恐為間諜 活動開啟大門。

克瑞柯表示：「匈牙利短短幾年內已成為宛如俄羅斯和中國間諜的活動中心，原因是…情治當局缺乏阻擋外國惡勢力的意願。」

復旦大學預定分校校址所在的布達佩斯行政區區長巴蘭尼依（Krisztina Baranyi）表明，她將發動地方公投阻止建校計畫，因為這宗投資案未顧及首都市民和學生的利益。

巴蘭尼依說：「沒有溝通。他們沒讓我們參與任何討論。我想公投是我們表示不同意這件事的唯一方法。」