我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵 17日恢復24小時營運

中國駐日使館諷美國死神又刪文 傳因以色列不滿

澳洲檢討中企租賃達爾文港99年合約 不排除廢止

中央社雪梨3日綜合外電報導
澳洲政府表示，正在檢討中國嵐橋集團租賃達爾文港(Darwin Port)99年的租約，且有可能予以廢止。(Getty Images)
澳洲政府表示，正在檢討中國嵐橋集團租賃達爾文港(Darwin Port)99年的租約，且有可能予以廢止。(Getty Images)

澳洲政府今天表示，正在檢討中國嵐橋集團租賃達爾文港（Darwin Port）99年的租約，且有可能予以廢止。此舉為北京與坎培拉（Canberra）當局的關係開啟新爭端。

達爾文港是澳洲北海岸最重要、最靠近亞洲的港口，位居印度洋-太平洋地區（Indo-Pacific）的門戶。

澳洲北領地（Northern Territory）政府2015年以5億600萬澳元（約3億9100萬美元）的價碼，把達爾文港租給中國億萬富豪葉成的嵐橋集團99年，遭到安全專家批評。而且2011年時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）已達成協議，要在達爾文設立一座部署大約2500名陸戰隊員的美軍基地。

在遭美方質疑後，澳洲國防部2015年12月否認這項合約可能妨害國安。

時任澳洲防長李察遜（John Richardson）表示，擔心解放軍可能掌握進入港口設施的管道，是「危言聳聽的胡說八道」。他還說中國絕無機會刺探美澳交流，因為海軍船艦進入任何商港後都將停止通訊。

澳洲新任國防部長杜登（Peter Dutton）告訴「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald），國防部已被要求回頭給予2015年的租約一些建議。他拒絕排除以國安理由強迫嵐橋集團撤資的可能性。

杜登說，國防部會進行檢討，「之後我們就能研究符合我國利益的選項」。

澳洲去年12月通過一項對外關係法，允許坎培拉當局可以否決未來的敏感合約，並對已經簽署的合約展開檢討。

預料當局今年底前就會完成相關檢討，而且各界早已預期達爾文港也在檢討範圍。但杜登這次是首度公開揭露達爾文港合約面臨檢討。

若租約被廢止，肯定會讓原已深陷危機的澳中關係更形緊繃。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的政府上月才剛運用新法，取消北京與維多利亞州（Victoria）的「一帶一路」協議。中國對此憤怒回應，並警告此舉將嚴重傷害兩國原已不和的關係。

現在有愈來愈多人猜測，莫里森可能援引去年12月通過的新法，來取消中國企業長期租用達爾文港和紐卡索港（Newcastle）的合約。

澳洲 中國 國防部

上一則

G7外長會議 布林肯與韓日談拜登政府對北韓新方針

延伸閱讀

最嚴入境禁令惹議 澳洲法界：數日內將遇法律挑戰

最嚴入境禁令惹議 澳洲法界：數日內將遇法律挑戰
澳洲防長：勿低估台海衝突可能 軍事重心轉防中國威脅

澳洲防長：勿低估台海衝突可能 軍事重心轉防中國威脅
澳洲防長籲重視台海情勢 軍事重心轉向防中國威脅

澳洲防長籲重視台海情勢 軍事重心轉向防中國威脅
不用隔離檢疫 紐澳「旅遊泡泡」啟動 機場塞爆

不用隔離檢疫 紐澳「旅遊泡泡」啟動 機場塞爆

熱門新聞

印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
澳洲總理莫里森對中態度趨強硬。(美聯社)

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

2021-04-26 17:36
(取材自NHK速報)

色慾荒誕的13億懸疑殺人：日本77歲富豪獵奇死

2021-04-28 08:30
野崎幸助（右）傳出遭須藤早貴（左）殺害。（截圖自日網livedoor.com）

日77歲富豪曾睡4千人 家中暴斃 AV女優嫩妻涉案遭逮

2021-04-27 23:40
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
印度染疫死亡人數在28日突破20萬大關，圖為當日新德里一處火葬場工作人員抬著一具遺體準備進行火化。（路透）

印度氧氣價飆10倍 居印華人：患者須自帶否則活活憋死

2021-04-28 22:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」
等不及火化…印度流浪狗啃食遺體 「部分臉龐消失」

等不及火化…印度流浪狗啃食遺體 「部分臉龐消失」
全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降