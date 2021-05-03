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G7外長會議 布林肯與韓日談拜登政府對北韓新方針

中央社倫敦3日綜合外電報導
七大工業國集團2年來第一場面對面會談，圖為美國國務卿布林肯(左)與韓國外交部長鄭義溶(右)皆與會。(美聯社)
七大工業國集團2年來第一場面對面會談，圖為美國國務卿布林肯(左)與韓國外交部長鄭義溶(右)皆與會。(美聯社)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天為七大工業國集團（G7）2年來第一場面對面會談揭開序幕，他向日本與韓國外長提出美國新政府對於北韓的最新方針。

法新社報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）正在印度肆虐，但西方世界的疫情已逐漸控制下來。英國迎接G7外長到訪倫敦，以討論後疫情時期的議程，同時為下月在英格蘭西南部的G7峰會做準備。

這場為期3天的外長會議也將討論與俄羅斯、中國的關係日趨緊繃，以及恢復伊朗核子協議的外交行動。印度、韓國、南非與東南亞國家協會（ASEAN）主席國汶萊也收到邀請。

美國總統拜登（Joe Biden）幾天前剛完成檢討北韓政策。在當局實施限制行動等嚴格防疫措施的情況下，布林肯今天在自己的飯店內分別與日本外相和韓國外長會面。

韓國外交部長鄭義溶（Chung Eui-yong）表示：「我們很感謝在貴國完成政策檢討後，能有這次機會與美國深度討論。」

路透社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則說：「布林肯國務卿與鄭部長重申美國與大韓民國的聯盟，是印度洋-太平洋（Indo-Pacific）地區與全球和平、安全和繁榮的關鍵。」

國務院並表示，布林肯與日本外務大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）在會中「同表對北韓核子和彈道飛彈計畫的疑慮」。

聲明表示，兩人同意與韓國共同為「朝鮮半島非核化」而努力。

美國 布林肯 北韓

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