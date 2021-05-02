我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔傳統月首日 紐約接連2起反亞裔攻擊案

力挺拜登基建計畫 美財長葉倫：將會取得巨大回報

英人心頭怨難除 哈利禁止返英出席母親雕像揭幕？

記者蘇詠智／即時報導
哈利返英感受到各方強烈的不歡迎，有可能不會再回去。圖／路透資料照片
哈利返英感受到各方強烈的不歡迎，有可能不會再回去。圖／路透資料照片

英國哈利王子與妻子梅根在3月初於美國接受歐普拉電視專訪後，雖成功引起舉世關注、開出超高收視，卻也變成全英公敵，絕大多數的民眾支持皇室，堅拒哈利返回家鄉，尤其今年7月1日他的母親黛安娜60歲冥誕，本來他和哥哥威廉王子將一起為紀念她的雕像揭幕，現英國民調顯示，8成票數投給「不准他回來」，只有快2成票數支持他回來，剩下將近1%還無法作決定。

從情理上來說，哈利返英為母親的雕像揭幕天經地義，無奈他和梅根抖出皇室黑幕，遭到不少皇室成員與擁皇民眾的仇視，斷了返回家鄉的路。他之前獨自返英出席爺爺菲立普親王的喪禮，就被傳對皇室其他人超冷淡的態度嚇到，終於明白皇室聲明稱他們還是被關愛的家族成員不過是說說而已，實際上已視他們如眼中釘，最好少見為妙。

英國媒體近來也稱，哈利在英國期間，與哥哥威廉有講到話，但離和好還遠得很，而父親查爾斯到現在也沒打算原諒他，還在氣憤他將家醜外揚。只有自小與他就感情好的堂妹尤琴妮還能和他有話聊，他與梅根之前私訊祝賀威廉與妻子凱特結婚10周年，被視為「主動求和」，但英國媒體還是嫌他們把私事公開、擺明再拿威廉與凱特炒新聞，就是不想讓他們好過。

眼看家鄉從上到下都對自己極不歡迎，儘管是生前對自己再慈愛的母親的紀念儀式，哈利也有可能愈來愈無出席的意願。英國皇室專家預言，梅根是不會再回去的了，哈利陪著她待在美國的機率恐怕也會增加。

黛安娜（中）生前對兩個兒子威廉（左）、哈利（右）很關愛。圖／路透資料照片
黛安娜（中）生前對兩個兒子威廉（左）、哈利（右）很關愛。圖／路透資料照片
哈利（左）和威廉之間的不和還沒有化解，尚有一段很長的路要走。圖／路透資料照片
哈利（左）和威廉之間的不和還沒有化解，尚有一段很長的路要走。圖／路透資料照片

哈利 英國 威廉

上一則

英相強生官邸裝潢費爆違規疑雲 衝擊保守黨地方選情

下一則

比利時民眾抗議防疫封鎖 警方逮捕132人

延伸閱讀

梅根成天躺床上休息 原來懷的是雙胞胎女兒？

梅根成天躺床上休息 原來懷的是雙胞胎女兒？
王室專家：哈利恐用1藉口 不返英國為黛妃雕像揭幕

王室專家：哈利恐用1藉口 不返英國為黛妃雕像揭幕
哈利、梅根太敢講 歐普拉承認專訪時也嚇到

哈利、梅根太敢講 歐普拉承認專訪時也嚇到
再破冰？傳梅根母子曾在菲立普葬禮前 與女王通話

再破冰？傳梅根母子曾在菲立普葬禮前 與女王通話

熱門新聞

印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
澳洲總理莫里森對中態度趨強硬。(美聯社)

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

2021-04-26 17:36
(取材自NHK速報)

色慾荒誕的13億懸疑殺人：日本77歲富豪獵奇死

2021-04-28 08:30
野崎幸助（右）傳出遭須藤早貴（左）殺害。（截圖自日網livedoor.com）

日77歲富豪曾睡4千人 家中暴斃 AV女優嫩妻涉案遭逮

2021-04-27 23:40
印度染疫死亡人數在28日突破20萬大關，圖為當日新德里一處火葬場工作人員抬著一具遺體準備進行火化。（路透）

印度氧氣價飆10倍 居印華人：患者須自帶否則活活憋死

2021-04-28 22:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

華郵：中國軍事進逼為迫台灣投降 美國嚇阻不易

華郵：中國軍事進逼為迫台灣投降 美國嚇阻不易
洛杉磯千車齊發遊行示威「停止仇恨亞裔」

洛杉磯千車齊發遊行示威「停止仇恨亞裔」
想撿便宜？不可不知的三種「拍賣房」

想撿便宜？不可不知的三種「拍賣房」
查緝色情按摩店 臥底警察親體驗「性服務」惹議

查緝色情按摩店 臥底警察親體驗「性服務」惹議