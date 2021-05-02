英人心頭怨難除 哈利禁止返英出席母親雕像揭幕？

哈利返英感受到各方強烈的不歡迎，有可能不會再回去。圖／路透資料照片

英國哈利 王子與妻子梅根在3月初於美國接受歐普拉電視專訪後，雖成功引起舉世關注、開出超高收視，卻也變成全英公敵，絕大多數的民眾支持皇室，堅拒哈利返回家鄉，尤其今年7月1日他的母親黛安娜60歲冥誕，本來他和哥哥威廉 王子將一起為紀念她的雕像揭幕，現英國民調顯示，8成票數投給「不准他回來」，只有快2成票數支持他回來，剩下將近1%還無法作決定。

從情理上來說，哈利返英為母親的雕像揭幕天經地義，無奈他和梅根抖出皇室黑幕，遭到不少皇室成員與擁皇民眾的仇視，斷了返回家鄉的路。他之前獨自返英出席爺爺菲立普親王的喪禮，就被傳對皇室其他人超冷淡的態度嚇到，終於明白皇室聲明稱他們還是被關愛的家族成員不過是說說而已，實際上已視他們如眼中釘，最好少見為妙。

英國媒體近來也稱，哈利在英國期間，與哥哥威廉有講到話，但離和好還遠得很，而父親查爾斯到現在也沒打算原諒他，還在氣憤他將家醜外揚。只有自小與他就感情好的堂妹尤琴妮還能和他有話聊，他與梅根之前私訊祝賀威廉與妻子凱特結婚10周年，被視為「主動求和」，但英國媒體還是嫌他們把私事公開、擺明再拿威廉與凱特炒新聞，就是不想讓他們好過。

眼看家鄉從上到下都對自己極不歡迎，儘管是生前對自己再慈愛的母親的紀念儀式，哈利也有可能愈來愈無出席的意願。英國皇室專家預言，梅根是不會再回去的了，哈利陪著她待在美國的機率恐怕也會增加。