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英相強生官邸裝潢費爆違規疑雲 衝擊保守黨地方選情

中央社倫敦2日綜合外電報導
英國首相強生卻爆出砸大錢裝潢官邸和要求支持者贊助育兒費的負面消息，令執政保守黨選情堪憂。(美聯社)
英國首相強生卻爆出砸大錢裝潢官邸和要求支持者贊助育兒費的負面消息，令執政保守黨選情堪憂。(美聯社)

英國地方大選在即，首相強生卻爆出砸大錢裝潢官邸和要求支持者贊助育兒費的負面消息，令執政保守黨選情堪憂。一名黨內高階人士今天開第一槍，要求強生若裝潢經費違規須下台。

「星期日泰晤士報」（Sunday Times）4月25日報導，強生（Boris Johnson）約花20萬英鎊（約27.8萬美元）重新裝潢唐寧街官邸，其中一張帳單由一名保守黨金主直接支付。但這筆「實物福利」（benefit-in-kind）須向稅務當局申報。

報導還說，一名保守黨金主被要求支付強生幼子威爾佛瑞德（Wilfred）的保母費。這名金主直言：「我不介意付傳單費，但我痛恨實際上替首相嬰兒擦屁股的錢也要求我買單。」

英國選舉委員會4月28日表示，他們有理由懷疑首相官邸重新裝潢的經費可能違規，並宣布展開調查，並可能動用警方，以釐清保守黨收受的任何捐款是否都合法申報。

儘管強生一再表示，官邸裝修費是他自掏腰包，4月29日也駁斥消息是「一堆胡說八道」。但在野工黨和其他人則指出，強生沒回答裝潢費是否由一名保守黨金主私下贊助。

法新社報導，最新民調顯示，工黨不斷攻擊強生政府「道德低落」，已開始收效。在6日地方選舉登場前，保守黨支持率領先工黨幅度已由11個百分點縮小到5個百分點；在另一份民調甚至只贏1個百分點。

保守黨蘇格蘭黨部主任羅斯（Douglas Ross）今天接受英國廣播公司（BBC）訪問時，被問到強生若違反「大臣守則」（ministerial code）是否應辭職，他回答：「當然。」

保守黨在蘇格蘭面臨挺獨政黨搶票，羅斯正努力拉抬選情。他表示：「我想民眾期待用最高標準對待居國家最高職位者，因此我認為，民眾正在觀察進行中的調查，等待答案出爐。」

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今天則對天空新聞網（Sky News）電視台表示，強生對於誰支付官邸裝修費用交代得「清清楚楚」，保守黨也嚴肅看待勢力龐大的選委會所做的調查。

英國 民調 帳單

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