印度疫情嚴峻 85歲老翁讓出病床救年輕人卻病逝

印度 第二波新冠肺炎疫情 惡化導致醫療系統崩潰，一張病床難求。但一名85歲確診長者幸運獲得病床後卻自願出院，讓出床位給年輕病患使用。他說：「挽救年輕人生命更重要。」

綜合今日印度（India Today）等印度媒體報導，印度最嚴重的馬哈拉什特拉省（Maharashtra），有一名來自那格浦爾市（Nagpur）的85歲老翁達巴喀爾（Narayan Dabhalkar）在確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）後，22日因病情惡化被送往當地的甘地夫人政府醫院（Indira Gandhi government hospital）。

儘管達巴喀爾的呼吸含氧量降低，但他卻違背醫生的建議，於入院後幾個小時就自願出院，因為他看到一名婦女在醫院懇求醫生讓她確診的丈夫住院，因而自願把病床讓給這名婦女的丈夫。

達巴喀爾告訴醫生，「我85歲，已活過充實的一生。挽救年輕人的生命更重要，因為他們的孩子還年輕...請把我的病床讓給他。」

雖然醫生告訴這名老翁他的病況不穩定，需要住院治療，但老翁還是打電話給他的女兒，讓他女兒幫他辦理出院，把病床讓給了上述還有幼齡小孩要養的男子；老翁出院回家3天後，於27日不幸病亡。

達巴喀爾的女兒告訴印度時報（Times of India），在父親22日含氧量下降後，他們經過努力後終於為父親弄到病床；但在幾個小時後，父親就要求出院。

她說，父親告訴他們，年輕人更需要這張病床的理由，並表示希望與家人共度最後的時光。

這名老翁的事蹟被印度網友在社群媒體上傳頌，讚揚達巴喀爾為了把床讓給年輕人而犧牲的義舉。

不過，達巴喀爾的義舉更突顯印度新冠肺炎疫情不斷惡化所造成醫療系統崩潰的慘況，以及政府迄今無力解決問題的窘境。