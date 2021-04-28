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福島核災後首例 福井縣3座40年老舊核電機組獲准重啟

記者蔡佩芳／台北報導

日本福井縣知事杉本達治28日在縣府舉行記者會，宣布同意讓超過40年歷史的三座核電機組重啟運轉。這是福島核事故後，運轉年限40年原則下第一例老舊電廠重啟運轉的核電機組。關電近期將公布重啟進程，推進燃料裝填等準備工作。

NHK等報導指出，三座核電機組是關西電力公司轄下的美濱核電廠3號機組（位於福井縣美濱町）和高濱核電廠1、2號機組（位於福井縣高濱町）。

日本政府在福島核事故之後，立法規定日本國內核電廠運轉原則以40年為限，但在電力公司提出完整對策、通過原子力規制委員會審查後，可延長20年至60年。

美濱核電廠3號機組和高濱核電廠1、2號機組在福島核電廠事故後停止運轉，去年提出重啟運轉審核，已經通過審查，在今年2月取得美濱、高濱兩町同意，縣議會也在本月23日批准，知事決斷是最後一關。

杉本上午舉行記者會表示，在確認核電廠安全性，取得當地的理解與同意，考量地區整體福祉的提升，同意延長運轉。另一方面，福井縣要求用畢燃料棒需運到縣外其他地點暫存，關電雖然予以承諾，但因選址困難，暫存地點將延到2023年年底前確定。

共同社報導，對於提出要實現溫室氣體淨零排放，並希望利用現有核電機組的日本政府和關電來說，這將成為重大轉折點。同為老舊電廠，日本原子能電力公司營運的東海第二核電廠也申請重啟運轉，雖通過審查，但尚未取得地方政府同意。

此外，朝日新聞報導，在日本國內，除去已確定將退役的核電廠外，有五個核電機組將在五年內達到40年期限，面臨是否除役的抉擇。

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